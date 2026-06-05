Estelaristas buscan inmortalizar su nombre en el Clásico Presidente

Se trata del evento de mayor relevancia en Panamá, del cual han emergido ganadores 96 equinos

Así como las hípicas más desarrolladas mantienen sus pruebas legendarias, como en Gran Bretaña el Epson Derby; en Chile la Carrera del Ensayo; en Argentina el Carlos Pellegrini y en EE.UU el Kentucky Derby, también en Panamá tenemos la magna prueba, el Clásico Presidente de la República.

En nuestra hípica, año tras año, todos los propietarios buscan escribir el nombre de sus ejemplares con tinta indeleble en el registro del Stud Book y Estadística como ganador de la codiciada carrera, inmortalizándolo como un triunfo histórico.

Para este domingo la pista del Hipódromo Presidente Remón se engalana con la presencia de 11 equinos, los cuales saldrán en busca del triunfo en la versión 97, por celebrarse en la séptima prueba sobre 2.100 metros, con una bolsa de 97 mil 500 dólares ($97,500).

En una carrera de nueve norteamericanos y dos argentinos, en cuanto a las preferencias de las gabelas asignadas del programa oficial, éstas señalan en primera instancia al alazán ‘Takao’ (Yonis Lasso), ganador de las últimas ediciones de los clásicos Independencia y Año Nuevo.

Le siguen en este aspecto el potro Come Candela (Luis E. Arango), precedido de triunfo en el Clásico Día Internacional del Trabajador, Imperante (Omar Hernández) y Motek (Raymundo Fuentes ).

Sol Abuelo Carlos y Nux, las incógnitas

Dos de los participantes que no son descartables y que se presagia que mejoren para esta oportunidad son el norteamericano Sol Abuelo Carlos (Ariosto Delgado), equino con aptitudes para las distancias de aliento y el argentino Nux (Jimmy Carrión), cuyas partes interesadas esperan una gran mejoría del animal para esta oportunidad.

Sabiendo de antemano que en estas pruebas clásicas no se descartan los resultados inesperados, bien puede sorprender un triunfo del resto de los equinos considerados con opción sorpresiva y salir airoso.

Reseñas históricas

Esta histórica carrera se instauró en el desaparecido hipódromo de Juan Franco en el año 1923, con el triunfo de la yegua argentina ‘La Victoirie’, con monta de Emilio Terán, habiendo incluido en ella registros ganadores de verdaderos exponentes pisteros de todas las regiones del planeta Tierra.

Desde su inicio, todos los propietarios de caballos han fijado su mira en lograr un triunfo en dicha prueba, cuya hazaña de por sí los llena de gloria y fama.

La pista de Juan Franco dio cabida a las primeras 30 ediciones, en las cuales tuvieron prominentes participaciones los ejemplares argentinos, con un 40 por ciento de ganadores.

Entre estos caballos suramericanos despuntó ‘Factor Ruso’, ganador de los años 1924-25; la inglesa ‘Reina Mora’, versiones V y VI, el gaucho ‘Microbio’, en las temporadas 1946 y 1948 y el inglés ‘Main Road’, que colgó sobre su cuello la herradura de flores naturales en 1952 y 1954.

White y Aguirre destacan en Juan Franco

En este escenario hípico tuvieron un exitoso desempeño en la prueba la luminaria del sillín panameño Blas ‘Tanque’ Aguirre, con cinco triunfos, y en lo relacionado a los preparadores, Henry White, que ensilló triunfalmente al mismo número de caballos, ambos profesionales exaltados al Salón de la Fama de la Hípica Panameña.

‘Surumeno’, primer ganador en el hipo Remón

La primera cita de esta tradicional carrera en el hipódromo Presidente Remón se llevó a cabo en el año 1957, temporada en que el argentino ‘Surumeno’ con magistral monta de as del sillín Blas Aguirre cruzó la meta por delante de sus rivales.

En el Presidente Remón los equinos que llamaron poderosamente la atención fueron el uruguayo ‘Djezzar’, que en el año 1962 registró el mejor tiempo para la distancia de los 2.600 metros, en 2:42, marca que posteriormente fue abolida por haber sido cambiada la ubicación de la meta.

En cuanto a número de triunfos, dejaron plasmado sus nombres con tinta indeleble el argentino ‘El Mandamás’ y el norteamericano ‘El Catedrático’, únicos ganadores de tres versiones consecutivas, el primero en los años 1971-73, en tanto que El Catedrático en las temporadas 1992- 94.

Otro que con su victoria dejó perplejo a la fanaticada hípica fue el norteamericano ‘Viva Pacho’, ejemplar que entró a la competencia del año 2000 sin haber logrado triunfo en su campaña como corredor, paralizando las agujas del cronómetro en tiempo de 2:45 4/5 para los 2.600 metros, echando por tierra los 2:46.0 que mantenía su coterráneo ‘New York New York’ desde 1984.

Uno de los triunfos históricos, de triple connotación, lo escribió el norteamericano Jet Forest en 1995.

Primero, en dicho año se corrió con la mayor bolsa registrada ($286,000), segundo, su jinete, el panameño René Douglas posteriormente se registra como el propietario de el canadiense Coltimus Pride en el 2007 y tercero, fue la primera vez que se celebraba la carrera en 2,100 metros.

Finalmente en el 2011 el nativo ‘Voy Porque Voy’ ganó la carrera en su primer encuentro contra importados, además de implantar un nuevo récord para los 2.100 metros para los nacionales en 2:13 2/5, dejando atrás los 2:16 2/5 que impuso ‘Baltimore’ en el año 2004.

En cinco distancias se ha corrido la prueba

A través de sus 96 versiones celebradas, cinco han sido las distancias registradas: iniciando con 2,400 metros, corridas en 17 ediciones, 2,600 metros (47), 2,500 metros (11), 2,100 metros (18) y 2,000 metros (3).

Tawachi ha realizado una gran proeza

Entre los propietarios una hazaña sin precedentes ha realizado el inversionista hípico Isaac Tawachi, quien ocho veces ha visto arribar por delante de sus rivales a sus mimados en el Clásico, siendo afectado con un distanciamiento en uno de ellos, tratándose del norteamericano ‘El Auténtico’ en el año 2005.

Las siete victorias oficiales de Tawachi son las del argentino ‘Matete’ (1985), los norteamericanos ‘El Catedrático’ (1992-93-94), ‘Excellent Shine’ (2006) el nativo ‘Voy Porque Voy’ (2011) y ‘El Gran General (2022).

Diez equinos nativos han destacado en la carrera

El elevaje nacional no se ha quedado atrás en la magna prueba, ya que 10 ejemplares han saboreado las mieles del triunfo en esta competencia.

La tarea no fue fácil, porque no fue sino hasta la versión 41 en la que el fondista ‘Tojo’, con silla de Guillermo Milord en 1967 le diera a Panamá esa satisfacción por vez primera.

Luego siguieron ‘Iván’, 1969, y ‘El Manut’, en 1978, ambos conducidos por Víctor Tejada; ‘Chandú’, en 1981, con Nobel Ábrego; los triunfos consecutivos de ‘Pancho Marimba’, Antonio Linares 1998 y ‘Evaristo’ 1999, años que se corrieron el clásico con el nombre de República de Panamá.

Los cuatro últimos en lograr triunfos fueron: ‘Figo’, 2003, con las botas de Alexis Solís; la yegua ‘Marissima’, 2005, por distanciamiento del norteamericano ‘El Auténtico’; Drago’ con Luis E. Arango en el año 2007 y cierra este ciclo ‘Voy Porque Voy’ en 2011, equino laureado como el caballo del año en dos temporadas, también conducido por Luis Arango.

Paz Rodríguez y Arango brillan entre los preparadores y fustas.

En cuanto a los líderes entre los preparadores y jinetes han destacado con mayores números de victorias Alberto Paz Rodríguez, con ocho ejemplares ensillados, y Luis E. Arango, que ha conducido las riendas de igual número de equinos.

Los triunfos del preparador se dieron con Cambalache (1982), New York New York (1984), Pi Phi Prince (1990), Brujo (2001), Figo (2003), Cuentmelotoo (2008), Forever Fixed (2013) y Capocostello (2021).

Por su parte el fusta Arango: Viva Pancho (2000), Drago (2007), Cuentmelotoo (2008), Voy Porque Voy (2011), Forever Fixed (2013), Salustio (2015), El Gran General (2022) y Sol Principe Gris (2023).

La marca de pista vigente para la actual distancia de 2,100 metros la mantiene el norteamericano Capostello, cuyo récord se dio en el año 2021 de 2:09.4, superando los 2:10.3 que ostentaba Salustio.