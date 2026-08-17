“Necesitas disciplina, constancia y no rendirse”. Con esta seguridad, la promesa del karate panameño Phanuel Jaumon detalló lo necesario que debe tener cualquier atleta, en especial los karatecas, para mantenerse en la zona competitiva.

“Aunque algo no te salga bien, tienes que seguir entrenando y mejorando hasta que llegue tu momento”, recalcó el deportista de 14 años.

“Comencé en este deporte en 2020, antes de la pandemia [de Covid-19]. Mis padres me inscribieron para que practicara una disciplina y me gustó tanto que continué entrenando incluso cuando las clases tuvieron que ser en línea”, dijo.

“Lo más difícil es manejar la presión y tratar de conseguir un resultado que refleje todo mi esfuerzo, el de mis senseis, mis padres y todas las personas que me apoyan”, añadió. El joven apunta a competir en el XXXV Campeonato Panamericano de karate Juvenil, Cadetes, U14 y U12 2026, San José, Costa Rica, que se llevará a cabo entre el 24 al 30 de agosto.

“Me enfrentaré a atletas de alto rendimiento y con muy buen nivel de karate. Para conseguir un mejor resultado, estoy entrenando más fuerte y mejorando mi condición física”, indicó. De igual manera tiene agendada su participación en la Youth League (septiembre), en México; y la Copa Kasuya (octubre), en Panamá.