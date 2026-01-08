Estrella del snowboard Chloé Kim se disloca hombro a semanas de los Juegos

La reina del snowboard estadounidense Chloé Kim dio a conocer este jueves que sufrió una dislocación de hombro durante un entrenamiento, apenas unas semanas antes de perseguir un tercer oro olímpico consecutivo en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

Kim, campeona olímpica en halfpipe en las citas de 2018 y 2022, reportó su lesión en una emotiva publicación en Instagram.

La californiana, de 25 años, publicó imágenes de una caída sufrida en un entrenamiento en Suiza, señalando que aún desconoce el alcance de la lesión.

"Tuve la caída más tonta que terminó provocando que me dislocara el hombro", escribió Kim. "No tengo mucha claridad ahora mismo porque aún no me han hecho una resonancia magnética, pero está programada para mañana (viernes)".

La participación de Kim en los Juegos, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, podría estar en riesgo dependiendo de la gravedad del problema.

En su mensaje, la estadounidense aseguró tener movilidad en el hombro y no sentir "tanto dolor".

"Obviamente lo que no quiero es que se me siga saliendo, que ya ha pasado", señaló. "Solo intento mantenerme muy optimista, pero me siento muy bien con cómo está mi nivel de snowboard ahora mismo. Sé que en cuanto me den el alta y esté lista para competir, debería estar bien".

Ganadora de tres oros en halfpipe en Campeonatos del Mundo, Kim es una de las atletas de deportes de invierno de mayor perfil en Estados Unidos.

A sus 17 años se convirtió en la mujer más joven en ganar un oro olímpico en halfpipe durante los Juegos de Pyeongchang de 2018.