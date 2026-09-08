Estudiantes y Corinthians ponen a prueba su estirpe hacia las semis de la Libertadores

Estudiantes de La Plata y Corinthians, dos clubes de enorme tradición que saben cuánto pesa la Copa Libertadores, se medirán desde el miércoles por la noche en una serie de cuartos de final que entre brasileños y argentinos siempre promete tensión e intensidad.

Campeón de la Libertadores en cuatro ocasiones, la última en 2009, Estudiantes es un decano del certamen y sostiene una estirpe copera que lo ha llevado a estar por encima de los altibajos en el campeonato local.

El Pincha, dirigido por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina, terminó segundo en la fase de grupos, lejos de un Flamengo imbatible, y en la llave de octavos se deshizo de la Universidad Católica de Chile, con empate como local (1-1) y un rotundo 3-0 en Santiago.

De cara al duelo de ida en el Estadio UNO de La Plata (00H30 GMT del jueves), Medina comentó que han analizado al Corinthians "con profundidad", y consideró que "todo equipo brasileño tiene buenos futbolistas, individualidades, se asocian bien. Es un equipo que suma muchos pases, que progresa a partir del balón, pero también tienen sus debilidades".

"Ojalá podamos tener más situaciones de gol que ellos y concretarlas, ser contundentes, hacer goles. Es un rival complejo, pero tengo mucha fe y confianza en nuestro equipo", remarcó el Cacique.

-El Pincha, por todo-

Estudiantes llega a este cruce por la Libertadores con otros dos frentes de batalla abiertos, ya que también avanzó a los cuartos de la Copa Argentina y sigue pedaleando en el Clausura con menos éxito, pues está 13º en su zona con apenas dos triunfos en ocho partidos, aún lejos de puestos de playoffs.

La misión para el Pincha también será acabar la seguidilla negativa de los clubes argentinos frente a los brasileños en los últimos mano a mano, con apenas un éxito albiceleste sobre nueve duelos, el que superó Vélez ante Fortaleza en los octavos de la Copa 2025.

El propio Estudiantes fue víctima de esta racha desfavorable en los cuartos de final del año pasado, cuando enfrentó al poderoso Flamengo con un triunfo para cada uno, pero ña serier se inclinó hacia el equipo carioca en el desempate por penales.

Para el partido en casa ante el Timão, Estudiantes sufrirá la baja por lesión de Tomás Palacios, uno de los referentes en la defensa.

En el ataque, el delantero Joaquín Correa está en duda, pero quien volverá al ruedo será el letal Guido Carrillo, que renovó con el club hasta diciembre de 2028.

-Depay, la esperanza-

Del lado visitante, Corinthians también apunta todos sus cañones a la Libertadores, ya que en el Brasileirão cumple una campaña apenas discreta, estacionado en el duodécimo escalón, más cerca del fondo de la tabla que de los primeros puestos, luego de perder 2-1 como local el domingo pasado frente a Chapecoense, su cuarta derrota en fila.

El entrenador Fernando Diniz salió a dar la cara. "Sólo puedo disculparme y buscar la manera de mejorar. Estoy avergonzado, los hinchas se merecen algo mejor. Corinthians necesita empezar a ganar partidos".

Eliminado también de la Copa de Brasil, el Timão tiene como único aliciente la Libertadores y la presencia definitiva de su figura clave, el neerlandés Memphis Depay, que finalmente se quedó en el club después de varias semanas de incertidumbre sobre su continuidad y cruces mediáticos con la dirigencia.

En la Libertadores, Corinthians sudó para terminar primero en su grupo, apenas por delante del argentino Platense, y en los octavos de final trabajó también para eliminar a Rosario Central por 1-0 en el global, con gol de Bidon tras pase de Depay a diez minutos del final.