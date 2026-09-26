Evenepoel persigue el doblete en un Mundial de Ciclismo sin Pogačar

El belga Remco Evenepoel podría convertirse el domingo en Montreal en el primer ciclista de la historia en ganar la contrarreloj y la prueba en ruta en el mismo Campeonato Mundial, donde se verá con un grupo de jóvenes promesas liderado por Isaac Del Toro y Paul Seixas.

La ausencia de Tadej Pogačar, gran favorito para conquistar su tercer título consecutivo antes de sufrir a finales de agosto una grave caída en la Vuelta a España, ha despertado el apetito de una legión de aspirantes acostumbrados a verle la espalda al esloveno.

"El corredor que se escapa y gana está ausente. Obviamente esto cambia por completo la carrera", resume el seleccionador francés Thomas Voeckler.

Remco Evenepoel, subcampeón el año pasado en Kigali, es el primero en ver el camino despejado y parte como claro favorito, 52 años después de la victoria de Eddy Merckx en Montreal.

El belga podría repetir su doblete olímpico de los Juegos de París 2024 tras conseguir su cuarto título consecutivo de contrarreloj el domingo pasado.

"Las sensaciones que tuve en la contrarreloj y estos últimos días sobre la bici durante los entrenamientos intensivos son muy positivas. Siento que he mejorado mucho en las últimas dos semanas", afirma el reciente ganador del Gran Premio Ciclista de Quebec.

El campeón del mundo de 2022 no es el único que puede brillar en este exigente recorrido de 270 km, que finaliza con 12 vueltas al circuito del Monte Royal, un escenario ideal para los todoterreno como él: escaladores, atacantes y especialistas en clásicas.

- Seixas, ambicioso -

Wout Van Aert pertenece a esa categoría y será el segundo activo del equipo belga, que llega con una enorme presión sobre sus hombros.

El equipo deberá ser precavido para que sus dos superestrellas no se enreden como en Lovaina en 2021, donde Julian Alaphilippe aprovechó la oportunidad para alzarse con su segundo título mundial.

Cinco años después, otro francés aspira a lo más alto del podio y no tiene reparos en decirlo.

"El objetivo es ganar. Con el estado de forma en el que me encuentro, sería una decepción conseguir otra cosa", anticipa Seixas, que cumplió 20 años el jueves y podría convertirse en el campeón mundial más joven de la historia.

"Lo digo porque es justo lo que buscamos. Me gusta tener esa pequeña presión extra. No es una carga. Al contrario, me motiva", añadió.

Para ayudarle en su empeño, el cuarto clasificado del Tour de Francia cuenta con siete compañeros totalmente entregados que, como explica Alex Baudin, están dispuestos a "morir" por él.

- Del Toro, el lobo solitario -

"Los belgas tienen un gran equipo y nosotros también. Pero sería un error centrarnos únicamente en Bélgica, porque hay muchos otros aspirantes", insiste Thomas Voeckler.

Países como Estados Unidos e Italia llegan con equipos fuertes.

El británico Tom Pidcock, quien podría convertirse en el primer ciclista en ser campeón mundial de ciclismo en ruta, ciclismo de montaña y ciclocross, junto con el neerlandés Mathieu van der Poel, son dos serios contendientes.

Pero el principal rival de Seixas y Evenepoel podría ser un ciclista solitario, o casi: Isaac Del Toro, ganador del Gran Premio de Montreal por delante de Seixas hace dos semanas, que llega al frente de un modesto equipo mexicano.

"En definitiva, creo que esto le beneficia", advierte Sivakov, compañero de equipo del mexicano en los Emiratos Árabes Unidos.

"Porque no tendrá que controlar la carrera y sabe mantenerse al margen. Es un ciclista dispuesto a perder para ganar. En Montreal, esperó mucho tiempo para ponerse a rueda de Paul. Se necesita mucha confianza para hacer eso".

Evenepoel, en cualquier caso, lo ha identificado como su principal rival.

"Pero Paul (Seixas) también estará ahí. Y si Mathieu (Van der Poel) tiene uno de esos días en los que tiene piernas de oro, también estará muy cerca de la victoria".