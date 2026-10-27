Exigencia y excelencia: cómo Guipúzcoa se convirtió en un centro de entrenadores de fútbol

En los próximos días el Liverpool se enfrentará a Arsenal y Chelsea, tres clubes con un inesperado hilo conductor: sus entrenadores proceden todos de la pequeña provincia vasca de Guipúzcoa.

El Liverpool de Andoni Iraola recibe al Chelsea de Xabi Alonso en la Copa de la Liga el 28 de octubre, y después al vigente campeón de la Premier, el Arsenal de Mikel Arteta el 1 de noviembre en campeonato.

Los tres clubes están actualmente entre los cinco primeros.

Unai Emery, cuarto entrenador guipuzcoano de la Premier, dirigirá al Aston Villa contra el Barcelona el 3 de noviembre en la Champions.

¿Cómo logró la provincia más pequeña de España, con una población de alrededor de 730.000 habitantes, producir el 20% de los entrenadores de la Premier League?

Un buen punto de partida es un hombre poco conocido fuera del País Vasco, pero que tuteló a los cuatro: Mikel Etxarri.

"Es un sabio y un maestro del fútbol, el maestro de los maestros", dijo a AFP Josu Zubia Ramos, director de entrenadores de la federación de fútbol de Guipúzcoa.

Etxarri, cuyo nombre lleva la escuela de entrenadores de la federación, ha trabajado durante más de medio siglo enseñando sus ideas.

"Los entrenadores vascos hemos tenido la suerte de tener mucha unión entre nosotros", explicó Etxarri a AFP, pocos días después de que, a sus 80 años, fuera homenajeado por su carrera en un amistoso entre la Real Sociedad y el Athletic Club en octubre.

"Creo que afortunadamente hemos vivido un fútbol profesional, pero sin serlo, sin demostrar esa pasión por el dinero, sino más bien pasión por el conocimiento", añadió.

En una ocasión, cuando le preguntaron por qué los entrenadores de la región tenían tanto éxito, Arteta destacó la "pasión" de su gente y "la formación que todos recibimos".

Una formación que comienza de niños. Arteta, Iraola y Alonso compartieron el mismo centro del campo con ocho años en el club de fútbol base Antiguoko Kirol Elkartea, en San Sebastián.

El actual centrocampista del Arsenal, Martin Zubimendi, es otro producto de Antiguoko.

- Alta exigencia -

Históricamente, la Real Sociedad y el Athletic Club han sido el núcleo del fútbol vasco.

El Athletic, con sede en la vecina Vizcaya, sigue manteniendo su famosa política de jugadores locales.

La Real Sociedad abandonó sus restricciones para fichar jugadores de fuera de la región en 1989, aunque su cantera continúa siendo importante.

La vía desde la cantera hasta el primer equipo parece más clara que en otros clubes y sus aficionados esperan éxitos pese a sus recursos relativamente limitados comparados a los gigantes Real Madrid y Barcelona.

Parte de esa diferencia se compensa con el esfuerzo y el espíritu competitivo.

Ambos equipos han ganado en los últimos años la Copa del Rey y han competido en la Liga de Campeones.

A ello se une una cultura de alta exigencia y mejora constante.

"Creo que tenemos una idea, un concepto de rendimiento y de exigencia muy alto, ¿no? No sólo en el fútbol, en cualquier materia, el técnico vasco es exigente consigo mismo", afirmó Etxarri.

"Tengo el ejemplo de mi caso, que llevo sesenta y tantos años seguidos sin dejar ningún año" fuera del fútbol, dijo.

Etxarri fichó a Alonso procedente de Antiguoko en 1999, cuando era director deportivo de la Real Sociedad, y también entrenó al Eibar y a la selección vasca.

En el País Vasco existe una fuerte tradición de deportes al aire libre.

Los deportes tradicionales, como el levantamiento de piedras y el corte de troncos, siguen formando parte de la cultura y de la comunidad hoy en día.

"(El éxito) va un poco unido a la cultura aquí, a la cultura vasca del trabajo en equipo, cómo nos identificamos también cuando nos involucramos en un proyecto y tenemos un escudo en el pecho", explicó Zubia Ramos.

"Nos volcamos como si hubiéramos iniciado nuestra etapa allí mismo, o nacido allí mismo", añadió.

- 500 entrenadores -

Muchos entrenadores obtienen sus licencias en Guipúzcoa. ¿Seguirá proporcionando técnicos la provincia?

"En estos momentos estamos muy de dulce en la escuela de entrenadores", dijo Zubia Ramos.

"Tenemos más de 500 entrenadores inscritos en nuestra escuela. ¿Qué significa eso? Que hay interés por la formación... y veo la ilusión que tienen por estar entrenando nuestros técnicos", añadió.

Las cifras apuntan a que la cantera difícilmente se agotará pronto, y que el próximo Arteta, Alonso o Iraola probablemente esté ahora mismo sentado en una de esas aulas, concluyó.