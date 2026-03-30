Experiencia internacional pesa en las selecciones de surf

REDACCIÓN | Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS), señaló que todo atleta que quiere construir su carrera deportiva debe participar en eventos y circuitos internacionales, para que compitan con gente de más nivel.

“En Panamá, antes, sin desmeritar a nadie, había campeones que tenían siete campeonatos [nacionales], diez o hasta veinte. Eso no es malo, porque te dice que hay atletas que son dominantes en el plano local, son súper buenos, pero quiere decir que en el país falta desarrollo en alto nivel, para que haya una real competencia”.

El dirigente considera que, al participar en el extranjero, el surfista conoce donde está ubicado, que nivel tiene y a cuál quiere llegar. “Y ese rendimiento, nosotros como APS, lo estamos viendo, lo medimos y así convocar para fogueos y de allí sale la selección nacional, indicó Sánchez.

“La idea de esto es que los atletas que están rindiendo, sean los que nos representen, para que los resultados se den más científicamente, y eso es, lo que al final del año pasado se dio, se mejoraron los medalleros, pero obviamente es gracias a las deportistas que hacen su trabajo, pero también a las mediciones que sean justas y precisas. No puedes convocar a gente que no está haciendo su tarea completa”, agregó.