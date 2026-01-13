Expiloto de F1 Pizzonia justifica arresto en EEUU por defender "instintivamente" a su hijo

El expiloto de F1 brasileño Antonio Pizzonia aseguró que su arresto el fin de semana en Estados Unidos se debió a haber defendido "instintivamente" a su hijo de una supuesta agresión por parte de un adulto.

Pizzonia, de 45 años, fue detenido la tarde del sábado en el condado de Montgomery, situado al norte del área metropolitana de la ciudad de Houston, estado de Texas, por cargos de asalto y fue liberado el domingo tras el pago de una fianza de 750 dólares, según dijo la policía a la AFP.

"Amigos, estoy bien. Estoy en casa. De verdad hubo un episodio en el cual, hoy, habría reaccionado de otra manera. En ese momento entendí que mi hijo, un niño, estaba siendo coaccionado por otro adulto e, instintivamente, lo defendí", escribió el piloto en una historia en su cuenta en Instagram.

En videos sin sonido divulgados por medios brasileños se ve a Pizzonia, piloto de Fórmula 1 entre 2003 y 2005, dando una patada y luego un puño a un hombre que estaba cerca de su hijo, quien participaba en una carrera de karts en el circuito Speedsportz Racing Park de New Caney, Texas.

La policía del condado de Montgomery no ha divulgado de momento detalles del incidente.

Pizzonia debutó en la Fórmula 1 en 2003 con la escudería Jaguar pero fue reemplazado durante la temporada.

En 2004 y 2005 se reincorporó a la competición al volante de un Williams como sustituto de Ralf Schumacher y Nick Heidfeld.

Tras su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo, donde corrió un total de 20 Grandes Premios y sumó ocho puntos, el brasileño también participó en otras competencias de monoplazas como la Auto GP Series y la Superleague Formula.