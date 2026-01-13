CNRE tendrá reunión extraordinaria mañana

Formas de votación, adjudicación de curules y proclamaciones, revocatoria de mandato y las diputaciones al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), son parte de los temas que tienen pendiente discutir los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

Este miércoles, 14 de enero, tendrán una reunión extraordinaria para unificar criterios sobre cambios en el voto en circuitos plurinominales, para que en la próxima sesión del jueves 15, votar para aprobar o rechazar la propuesta que busca eliminar el voto en plancha.

En 10 meses de sesiones, la CNRE ha logrado avanzar con varias propuestas, entre las que se pueden mencionar: la de impugnación al Padrón Electoral, aumentando el periodo para su presentación, mejoras para uso del financiamiento electoral, cambian las normas para candidaturas por la libre postulación, entre otras.

Todos los acuerdos de reformas a las normativas del Código Electoral que surjan de los consensos de la CNRE, culminado el periodo de sesiones, serán enviados a la Asamblea Nacional.