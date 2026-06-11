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Fallece el navegante francés Charlie Dalin, vencedor de Vendée Globe en 2025

Fallece el navegante francés Charlie Dalin, vencedor de Vendée Globe en 2025
El navegante francés Charlie Dalin, antes de la salida de la 10º edición de la prueba Vendée Globe, en Les Sables-d'Olonne, Francia, el 6 de noviembre de 2024 Loic Venance
AFP
11 de junio de 2026

El navegante francés Charlie Dalin, vencedor de la Vendée Globe 2024-2025, falleció la noche del miércoles a los 42 años víctima de un cáncer, anunció su familia a la AFP.

"Con una profunda tristeza nuestra familia y yo misma anunciamos el deceso de mi marido Charlie Dalin, tras una larga enfermedad", escribió su mujer Perrine Le Pape en un texto transmitido a la AFP.

Dalin se impuso en 2024-2025 en la durísima prueba Vendée Global, tras ser diagnosticado a finales de 2023 con un tumor del estroma gastrointestinal.

Antes de su victoria, completada en el tiempo récord de 64 días, 19 horas y 22 minutos, Dalin solo había participado en una edición previa de la Vendée Globe, en 2020-2021.

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