“Faltó solo el gol”, dice James tras empate con sabor a triunfo de Colombia

James Rodríguez destacó el sábado que Colombia jugó un buen partido al igualar 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial, un resultado con sabor a victoria frente a miles de fanáticos cafeteros en Miami.

La selección colombiana vivió una batalla ante los lusos en el cierre del Grupo K. El empate que le permite avanzar como primera a los dieciseisavos.

Los colombianos tuvieron varias opciones de gol con actuaciones destacadas de todos sus jugadores, pero falló la definición.

“Creo que hicimos un buen partido, faltó solo el gol”, dijo James en declaraciones posteriores al encuentro.

Colombia venció en la fase de grupos a Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0) en partidos muy reñidos.

Esta vez tuvo más espacios ante una ola amarilla que acudió a Miami para hacer sentir a su equipo como en casa en la caribeña Brranquilla.

“Lo dije en el partido pasado que cuando jugábamos contra rivales que dejaban jugar para nosotros era mucho más cómodo”, agregó el capitán.

El seleccionador Néstor Lorenzo aseguró que sus jugadores “la rompieron” ante “un candidato” a ganar el Mundial.

También anularon a Cristiano Ronaldo.

“Merecimos ganar, creo que llegamos muchísimas veces, nos faltó definición”, dijo.

“Medirse contra un rival así y mostrar todo este fútbol para toda esta gente, con este calor, parecía que estábamos en Barranquilla”, agregó el entrenador argentino.

En la siguiente ronda Colombia jugará ante Ghana el próximo viernes en Kansas.