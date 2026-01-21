Deportes

Familia colombiana denuncia al futbolista francés Lucas Hernández por trata

Lucas Hernández posa después de una conferencia de prensa en una concentración con la selección francesa. En Clairefontaine-en-Yvelines (cerca de París), el 7 de octubre de 2025 FRANCK FIFE
AFP
21 de enero de 2026

Una investigación está en curso por trata de seres humanos y trabajo disimulado después de la denuncia de una familia colombiana, revelada por la revista Paris-Match, contra el defensa internacional francés del París Saint-Germain Lucas Hernández, indicó el miércoles la fiscalía de Versalles a requerimiento de la AFP.

En un comunicado, el campeón mundial francés en 2018 y su esposa, Victoria Triay, afirman por su parte haber sido "manipulados" y no haber "actuado nunca con intención maliciosa ni en contra de la ley".

"Esas personas compartieron nuestra vida con respeto y dignidad", indican Lucas Hernández y Victoria Triay en su texto.

El futbolista y su esposa, que hablan de "confianza traicionada", asegura que "ayudaron, apoyaron y creyeron" a esa familia cuando dijeron que estaban "regularizando su situación" legal.

La familia colombiana denunciante está compuesta por un padre, una madre y sus tres hijos.

"Se encontraron trabajando un año para esta familia (la del futbolista), sin derechos", explicó la abogada de los denunciantes, Lola Dubois, a la AFP.

Trabajaban "entre 70 y 80 horas por semana, sin vacaciones, sin días libres, sin documentos que establecieran sus derechos" y todo ello por un salario de unos 2.000 euros netos (unos 2.340 dólares) mensuales, apunta.

Según esta abogada, hubo aprovechamiento de la "vulnerabilidad económica" de la familia colombiana y el caso se asemeja a una forma de "esclavitud moderna".

Pasado un año, se realizaron contratos de trabajo, pero en opinión de Lola Dubois fue únicamente "para dar impresión de situación regular".

"Este asunto está a partir de ahora siendo tratado por las vías jurídicas apropiadas", concluyen por su parte Lucas Hernández y su esposa, apelando a "la decencia" y el "respeto" mientras se esclarece lo ocurrido.

