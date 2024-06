Fedebeis cancela juegos en el Campeonato U12 por mal tiempo

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) canceló esta mañana cuatro partidos de la ronda regular del Campeonato Nacional U12, Copa Autoridad Marítima de Panamá, en honor a Rolando “Pincay” Contreras.

Se detalló que “los partidos cancelados por el mal tiempo fueron Darién vs Bocas del Toro, Veraguas vs Oeste, Colón ante Occidente y Este vs Herrera”.

“Para hoy se espera cumplir con los partidos entre Metro vs Coclé y Chiriquí ante Los Santos, siempre y cuando el tiempo lo permita. Fedebeis anunciará la hora de reprogramación de estos compromisos”, agrega la federación.

El Campeonato Nacional U12 se juega en la ciudad capital en el complejo Sport City de Bruce Chen.