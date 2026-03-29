Fedebeis suspende a jugadores y técnicos tras incidentes en partido entre Veraguas y Los Santos

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anunció la aplicación de suspensiones temporales a jugadores y técnicos, luego de los incidentes registrados durante el partido No. 78 entre las novenas de Veraguas y Los Santos, disputado en el estadio Roberto Hernández.

Mediante el memorando No. 06-26CT, la Comisión Técnica informó que, debido a la gravedad de los hechos, se procedió a aplicar sanciones iniciales conforme al reglamento vigente.

“Debido a la gravedad de los sucesos acaecidos durante la celebración del partido No. 78, entre las novenas de Veraguas y Los Santos, con sede en el estadio Roberto Hernández, la Comisión Técnica procede inicialmente a aplicar lo señalado en el artículo 84, el cual en el acápite a), del Anexo de Sanciones, indica que los jugadores y técnicos incluidos en los informes de los Árbitros y Comisionado de Estadio, deberán cumplir con la sanción allí indicada”, detalla la federación.

Como medida inmediata, se impuso una suspensión de dos juegos a varios involucrados. Por el equipo de Veraguas fueron sancionados Abdiel Ramos (director), Erick Murdock (#15), Ricardo Corcho (#22), Alfredo Aldarete (#41) y Jesús Aizprua (#1).

En tanto, por el equipo de Los Santos, deberán cumplir sanción José Gómez (#23) e Ismael Velasco (#96).

La Fedebeis aclaró que “independiente de estas sanciones, la Comisión Técnica, tomando en consideración los señalamientos indicados en los artículos 89, 90 y 91, del Reglamento Oficial del 83 Campeonato de Béisbol Mayor, se acoge al plazo de 48 horas, para dictaminar un fallo final, en relación a estos sucesos”.