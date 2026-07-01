FIFA denuncia aumento de comentarios racistas e insultantes durante el Mundial

El Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) de la FIFA anunció este miércoles haber identificado 89.000 publicaciones injuriosas durante la fase de grupos del Mundial 2026, de las cuales un 11% eran de carácter racista.

La entidad afirma en un comunicado haber "analizado más de 6 millones de publicaciones y comentarios" en línea, es decir, un 33% más que en la edición de 2022 en la misma fase, lo que permitió "ocultar 181.000 comentarios ofensivos" y abrir "investigaciones exhaustivas" sobre un millar de usuarios.

"Los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores", denunció el SMPS.

Este servicio se lanzó en 2022 y está "disponible para todos los equipos, así como para todos los jugadores, entrenadores y árbitros de partidos que participan en las competiciones organizadas por la FIFA".

Según el organismo rector del fútbol mundial, "los ataques de carácter racista representan el 11% de los mensajes ofensivos y constituyen la categoría más importante entre los comentarios injuriosos" desde el inicio del torneo organizado en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras 72 de los 104 partidos previstos en los campos norteamericanos, la FIFA ya ha registrado "13 veces más" publicaciones injuriosas que durante la fase de grupos del Mundial 2022 en Catar (89.000 frente a 6.700), en la que, sin embargo, solo había 32 selecciones en liza, frente a las 48 de este año.

El fenómeno del odio en línea continuó al inicio de la fase eliminatoria: el lunes, los internacionales neerlandeses Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber fueron objeto de insultos racistas en las redes sociales tras fallar sus tiros de penal en la derrota de Países Bajos ante Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial, según la federación neerlandesa.