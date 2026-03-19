Flamengo cómodo y Boca Juniors en alerta para fase de grupos de la Libertadores 2026

El Flamengo, vigente campeón, arrancará la defensa de su título en la Copa Libertadores 2026 en una llave relativamente cómoda, mientras que Boca Juniors se adentra en aguas turbulentas tras el sorteo de la fase de grupos, celebrado este jueves en la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay).

El Mengão, que alcanzó en 2025 su cuarto título continental al vencer 1-0 al Palmeiras en final brasileña disputada en Lima, iniciará su recorrido en el Grupo A, donde se enfrentará con Estudiantes de La Plata, un gigante de la región con cuatro trofeos de Libertadores en su haber.

En esa llave, el elenco del portugués Leonardo Jardim, al mando del rubro-negro desde hace apenas quince días tras el intempestivo despido de Filipe Luís, también chocará con el peruano Cusco y el colombiano Independiente Medellín.

Para Boca Juniors, el Grupo D se convierte en un verdadero mar embravecido, donde deberá medir fuerzas con Cruzeiro de Brasil, dos veces campeón del torneo continental, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

El Xeneize, que no levanta la Copa desde 2007, busca desesperadamente su séptimo título histórico y alcanzar a Independiente de Avellaneda como máximos ganadores del principal torneo de clubes de la Conmebol.

Sus dos últimos intentos en finales terminaron en sonoras derrotas: en 2018 sucumbió ante su archirrival River Plate en el Santiago Bernabéu y en 2023 el Maracaná lo devoró frente a Fluminense.

El Grupo E también asoma como uno de los más exigentes de la Copa, con Peñarol, cinco veces campeón de América; el Corinthians, campeón en 2012; el colombiano Independiente Santa Fe, reciente ganador del torneo Apertura 2025; y Platense, revelación del fútbol argentino tras consagrarse en el Apertura del año pasado.

- Palmeiras tranquilo en el F -

En contraste, Palmeiras, finalista el pasado año y tres veces campeón de América, aparece como uno de los mejor posicionados tras quedar encuadrado en un grupo accesible, el F, junto a Cerro Porteño, Junior de Colombia y Sporting Cristal de Perú.

Otros atractivos duelos se darán en los grupos C y G.

En el C, el protagonismo se reparte entre el Fluminense, campeón en 2023, y el Bolívar, que ha hecho de los 3.600 m de La Paz una fortaleza casi inexpugnable.

La zona G, con Liga de Quito como estandarte, campeón en 2008, promete emociones fuertes junto a Lanús, vigente monarca de la Sudamericana y la Recopa, y el debutante Mirassol, revelación de 2025 tras irrumpir con un sorprendente cuarto puesto en el Brasileirao apenas un año después de su ascenso.

- Formato de competición -

La fase de grupos esta compuesta por ocho zonas de cuatro equipos cada una, donde los dos primeros de cada llave avanzarán a los octavos de final.

Los equipos que terminen en tercer lugar de cada grupo recibirán como premio de consolación la oportunidad de disputar una ronda de playoffs (ida y vuelta) contra los segundos clasificados de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de alcanzar los octavos de final.

La final de la Copa Libertadores se llevará a cabo el 28 de noviembre en Montevideo.

El campeón de la sexagésima séptima edición del torneo de clubes más importante de la Conmebol jugará la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, la Recopa Sudamericana 2027, la Copa Libertadores 2027 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2029.