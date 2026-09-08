Fluminense golpea a Platense y pinta de verdeamarelo arranque de cuartos en Libertadores

El Fluminense pegó primero ante Platense. Lo venció 2-0 y se puso en posición privilegiada para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores 2026, en el arranque de unos cuartos de final del torneo que una vez más tiene gran protagonismo de equipos de Brasil.

Hulk fue el hombre clave del duelo disputado en el mítico Maracaná, en Rio de Janeiro. El delantero de 40 años asistió a Nonato, autor del 1-0 en el minuto 21, y anotó el segundo gol de su equipo diez minutos después.

El veterano atacante festejó su primera anotación con la camiseta del Flu en Libertadores. En su etapa con el Atlético Mineiro sumó 16 goles, pero se quedó a las puertas de ganar el título.

Platense, debutante sorpresa de la Libertadores, comprometió su futuro copero pero sigue sin perder la esperanza gracias a una parada excepcional del arquero Juan Pablo Cozzani cerca del cierre del duelo.

La revancha de esta serie se disputará en siete días en Buenos Aires.

- Palmeiras y Estudiantes en casa y bajo presión -

La acción de la Libertadores continuará el miércoles con Palmeiras y Estudiantes de la Plata intentando hacer valer sus localías.

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira recibirán a Liga de Quito en Sao Paulo (22H00 GMT), en una reedición de las semifinales de 2025. Liga de Quito ganó 3-0 en la ida, pero Palmeiras dio vuelta la serie con un 4-0 que lo llevó a la final, que perdió ante el Flamengo.

La misión del Verdão será conseguir un triunfo que le devuelva la sonrisa que perdió el fin de semana al ceder el liderato del Brasileirão al Fla.

En carrera por la corona en el Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil y la Libertadores, Ferreira anticipó que peleará por las tres copas.

"No vamos a abdicar de ninguna", avisó.

En la Plata, Estudiantes recibirá a Corinthians (00H30 GMT del jueves). El entrenador del Pincha, el uruguayo Alexander Medina, reconoció la enorme hegemonía de los brasileños en Libertadores pero avisó que la personalidad de su equipo es cosa seria.

"Tenemos lo nuestro", para dar pelea, advirtió el Cacique Medina.

Los brasileños también tiene motivos para entusiasmarse. Contarán con los quilates de Memphis Depay, que regresó tras semanas de incertidumbre sobre su continuidad.

"Es un jugador diferente, que tiene un brillo diferente", dijo el timonel del Corinthians, Fernando Diniz, tras meterse en cuartos.

- El Matagigantes va por el Fla -

Flamengo, campeón vigente, visitará el jueves a Independiente del Valle en el Olímpico Atahualpa de Quito (00H30 GMT del viernes). El gigante brasileño eliminó al Cruzeiro en octavos, pero el Matagigantes ecuatoriano es cosa seria.

Con la sana costumbre de agrandarse ante rivales de peso, Del Valle tiene claro que el poderoso Fla merece todo su respeto.

El entrenador de los ecuatorianos, el uruguayo Joaquín Papa, reconoce la dimensión del desafío: "Vamos a ir con mucha ilusión y respeto a enfrentar a Flamengo, pero nadie nos quita las ganas de hacer historia".

Finalista de la Libertadores en 2016, Del Valle enfrentará a un Flamengo que se reforzó con el ecuatoriano Anthony Valencia y el habilidoso delantero argentino Joaquín Freitas, de 19 años y procedente de River Plate.