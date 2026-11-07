Fórmula 1 renueva el GP de Brasil hasta 2035

La Fórmula 1 anunció este sábado la renovación hasta 2035 del Gran Premio de Brasil, que se celebra en el circuito de Interlagos de Sao Paulo.

La extensión del vínculo se hizo pública en plena disputa del GP de Brasil de este fin de semana, en el que el italiano Kimi Antonelli estrena el título mundial.

El anterior contrato de la organización con el circuito brasileño, conocido por ser la casa de la fallecida leyenda Ayrton Senna, vencía en 2030.

En un comunicado, la F1 afirmó que el acuerdo prevé que la alcaldía de Sao Paulo siga realizando "inversiones significativas para ofrecer un espectáculo de talla mundial".

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó la importancia de Brasil para la historia y el futuro de la competición.

Domenicali también resaltó la pasión de los aficionados brasileños y recordó que el país ha producido 33 pilotos de la máxima categoría del automovilismo, entre ellos campeones mundiales como Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi.

Actualmente Gabriel Bortoleto y Rafael Câmara forman parte de la parrilla de un certamen cuya popularidad ha crecido en los últimos años en el gigante latinoamericano.

El alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, señaló que la continuidad del evento impulsa la economía, genera empleo, fortalece el turismo y aumenta la proyección internacional de la capital paulista.

El GP de Brasil forma parte del calendario mundial de la F1 desde hace más de 50 años y constituye uno de los escenarios históricos de la competición.

Interlagos ha sido protagonista de numerosas carreras memorables y ha acogido la definición de seis campeonatos mundiales de pilotos, entre ellos los títulos conquistados por el español Fernando Alonso y el británico Lewis Hamilton.

Uno de los momentos más destacados de los últimos años fue la victoria del neerlandés Max Verstappen en 2024, cuando remontó desde la decimoséptima posición de la parrilla hasta conseguir el triunfo.