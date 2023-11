Francia sumará a Dupont a su equipo de rugby Seven para preparar París-2024

El capitán, medio scrum y estrella de la selección francesa de rugby a XV, Antoine Dupont, va a sumarse en enero al "grupo que preparará los Juegos Olímpicos" de París-2024 en la modalidad de Seven, indicó este miércoles a la AFP la Federación Francesa de Rugby (FFR).

La integración de Dupont (27 años, 52 partidos como internacional) se oficializará el lunes en el marco de un evento que marca la entrada en los últimos 250 días antes de los Juegos. Ese acto será organizado por la FFR en la sede de France Televisions, difusora de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París-2024.

El rugby es deporte olímpico en su modalidad de Seven y no en la de XV, la estelar, donde Dupont es la estrella nacional. Por ello la integración en el grupo desde enero va dirigida a que Dupont pueda convencer a los responsables del equipo de Seven de incluirle en la lista para los Juegos.

Dupont participará en principio en el Circuito Mundial de Seven, empezando por los torneos en Vancouver (23-25 de febrero) y Los Angeles (2-3 de marzo).

Francia es actualmente cuarta en la clasificación mundial de la modalidad.

El XV de Francia de Fabien Galthié no podrá por lo tanto contar con su medio scrum titular en el Torneo de las Seis Naciones de 2024, donde los 'Bleus', cuartofinalistas en el reciente Mundial que albergaron, arrancarán el 2 de febrero en Marsella contra Irlanda.