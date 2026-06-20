Fritz y el calor frenan a Zverev en semis de Halle

Alexander Zverev, N.3 del mundo y flamante campeón de Roland Garros, perdió este sábado contra su bestia negra, el estadounidense Taylor Fritz (9º) en semifinales del ATP 500 de Halle (Alemania).

Bajo temperaturas superiores a los 30ºC, Fritz se impuso a la estrella alemana en tres sets (6-7 (5/7), 6-4, 7-5) sobre la hierba de Halle.

Finalista la semana pasada sobre la hierba de Stuttgart, Taylor Fritz buscará el domingo su undécimo título en el circuito, el sexto en esta superficie, frente al estadounidense Frances Tiafoe (26º) o al alemán Daniel Altmaier (81º y beneficiario de una invitación de los organizadores), que se enfrentan en la otra semifinal a primera hora de la tarde.

En su 15º enfrentamiento del sábado, Fritz confirmó que sabe cómo hacer daño a Zverev, al que ha ganado en diez ocasiones y en sus siete últimos duelos directos, incluidos los tres más recientes sobre hierba: un octavo de final en Wimbledon en 2024, una final en Stuttgart en 2025 y esta semifinal en Halle.

El californiano de 28 años disputará la 22ª final ATP de su carrera, la tercera esta temporada, en busca de su primer título en 2026. Sus tres últimos títulos fueron sobre hierba, su superficie predilecta; en Eastbourne y Stuttgart en 2025, y en Eastbourne en 2024. El año pasado alcanzó las semifinales en Wimbledon.