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Fuerte lluvia retrasa la qualy del Gran Premio de Brasil de F1

Fuerte lluvia retrasa la qualy del Gran Premio de Brasil de F1
El piloto brasileño de Audi, Gabriel Bortoleto, conduce durante una fuerte lluvia antes de la clasificación para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en Sao Paulo, el 7 de noviembre de 2026 Miguel SCHINCARIOL
AFP
07 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias interrumpieron y retrasaron el inicio de la sesión de clasificación del sábado para el Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo.

El agua estancada en algunas partes del circuito de Interlagos y la escasa visibilidad crearon unas condiciones que obligaron a suspender la sesión con bandera roja tras solo dos minutos de apertura de la pista.

Media hora más tarde, la lluvia amainó y el coche de seguridad oficial salió a dar dos vueltas para comprobar el estado del circuito.

Empapados luego de la única vuelta que completaron a baja velocidad, muchos pilotos ya se habían secado y cambiado los uniformes de carrera y estaban de nuevo en sus coches, listos para salir.

Pero después de 40 minutos de retraso, los pilotos comenzaron a salir de nuevo de sus monoplazas, lo que indica que las condiciones empeoraron.

El piloto oficial del coche de seguridad, Bernd Maylander, informó que las curvas dos y tres, así como el tramo entre la cuatro y la cinco, estaban cubiertos por una cantidad excesiva de agua estancada.

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