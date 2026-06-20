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Future Champions Panamá llega a Betania

Future Champions Panamá llega a Betania
20 de junio de 2026

Todo se encuentra listo para que este sábado 20 de junio para la celebración de la cuarta edición de Future Champions Panamá, un evento que reunirá a jóvenes promesas del pugilismo nacional en el Gimnasio Yuyín Luzcando, ubicado en el corregimiento de Betania, Ciudad de Panamá.

La jornada deportiva, organizada por la Alcaldía de Panamá, iniciará a las 3:00 p.m., con entrada gratuita al pública, y contará con la participación de atletas en formación que buscan abrirse camino dentro del boxeo amateur, en una competencia diseñada para impulsar el desarrollo de futuros campeones.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de la World Boxing Association (WBA) y Riyadh Season y el apoyo de la Junta Comunal de Betania, reafirma el compromiso con el fortalecimiento del deporte y la creación de oportunidades para los jóvenes.

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