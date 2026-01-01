Gabón suspende a su selección y aparta a Aubameyang tras debacle en Copa África

El equipo suspendido, el cuerpo técnico destituido, y la estrella Pierre-Emerick Aubameyang apartada: la eliminación en primera fase en la Copa de África (CAN) ha sentado mal en Gabón, donde el ministro de Deportes anunció el miércoles por la noche una serie de sanciones.

El miércoles ante Costa de Marfil, vigente campeona, la selección gabonesa perdió 3-2 en la que fue su tercera derrota en otros tantos partidos de fase de grupos.

"Habida cuenta de la prestación deshonrosa de las "Panteras" en la CAN, el gobierno ha decidido la disolución del cuerpo técnico, la suspensión de la selección nacional hasta nueva orden, y la expulsión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", declaró el ministro de Deportes, Simplice-Désiré Mamboula, en un mensaje difundido en la televisión gabonesa.

Unas horas después de su difusión, el video de ese anuncio fue retirado de las plataformas oficiales del ministerio y de la cadena, antes de volver a ser publicado este jueves por la mañana.

El recorrido en la CAN del equipo nacional fue analizado el miércoles por la noche en el Consejo de ministros. "Es una parte de la identidad nacional lo que halla fragilizado", había declarado el lunes Brice Clotaire Oligui Nguema, presidente de la República.

En la red social X, Pierre-Emerick Aubameyang, antiguo jugador del FC Barcelona, respondió a las críticas con un tuit: "Creo que los problemas del equipo son más profundos que la persona insignificante que yo soy".

El delantero, aquejado de molestias en el muslo izquierdo, regresó a disposición de su actual club, el Olympique de Marsella, antes del final de la fase de grupos.