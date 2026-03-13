George Russell, de Mercedes, gana el esprint en el GP de China de F1

El piloto británico George Russell ganó este sábado una vibrante carrera del esprint en el Gran Premio de China, la primera prueba de 100 km en una temporada con nuevos autos y cambios técnicos en la Fórmula 1.

La carrera estuvo marcada por varios cambios de liderazgo y por la intervención de un safety car en las últimas vueltas.

El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, terminó segundo, mientras que su compañero de equipo Lewis Hamilton —ganador del esprint de Shanghái hace un año— cruzó la meta en tercer lugar para completar el podio.

En la vuelta 13 de 19, la entrada del safety car obligó a todos los pilotos a entrar en boxes para cambiar neumáticos, y Russell, líder de la carrera, salió aún en cabeza.

Kimi Antonelli, con el segundo Mercedes, había sido tercero, pero recibió una penalización de 10 segundos en boxes por provocar una colisión, lo que lo relegó al séptimo puesto hasta terminar quinto.

El campeón del mundo Lando Norris fue cuarto con su McLaren, y su compañero Oscar Piastri, sexto.

Liam Lawson, con su RB, y Oliver Bearman, con su Haas, fueron séptimo y octavo respectivamente, completando así la lista de pilotos que puntuaron.

El Ferrari de Hamilton tuvo una salida brillante, pasando del cuarto al segundo puesto y luego intercambiando el liderato con Russell dos veces en la primera vuelta.

Hamilton se puso en cabeza al inicio de la segunda vuelta, mientras su compañero Leclerc presionaba a Russell.

Antonelli tuvo una salida desastrosa y cayó desde la primera fila junto al poleman hasta la séptima posición.

-"Bastante divertido"-

"Al final resultó bastante divertido; hubo mucha estrategia en juego, y la forma de realizar los adelantamientos no es sencilla", explicó Russell.

En el liderato, Russell y Hamilton protagonizaron una intensa batalla en la que intercambiaron posiciones varias veces en las primeras cinco vueltas, con Leclerc pisándoles los talones en tercer lugar.

Finalmente, Russell comenzó a distanciarse, dejando a los dos Ferrari luchando por el segundo puesto.

"Espero que podamos ofrecer aún más; Ferrari pareció estar algo descolgado en la clasificación, pero se mostró muy cerca de nosotros en cuanto a ritmo de carrera, así que, en definitiva, necesitamos encontrar cierta mejora de cara a la carrera", dijo Russell.

Los neumáticos de Hamilton sufrieron mucho desgaste en las primeras escaramuzas y Leclerc aprovechó para adelantar a su compañero de Ferrari al final de la novena vuelta.

Los McLaren se habían acomodado en la cuarta (Norris) y quinta posición (Piastri), pero a una distancia considerable de los tres primeros.

Antonelli comenzó a remontar posiciones tras su mala salida, pero recibió una penalización de 10 segundos por provocar una colisión en la primera vuelta.

El italiano de 19 años adelantó a ambos McLaren y se acercó a los Ferrari desde la cuarta posición.

En la vuelta 11, ya había superado a Hamilton antes de que el coche de seguridad entrara en pista dos vueltas después, y la penalización lo relegó a la segunda posición.

En contraste con la emoción de Russell, el tetracampeón Max Verstappen se había quejado tras quedar octavo tanto en los entrenamientos como en la clasificación al esprint.

Y su humor no mejoró con una salida desastrosa, en la que cayó a la 13ª posición a mitad de la clasificación al sprint. Finalmente, terminó noveno.