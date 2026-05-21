Gilgeous-Alexander lidera al Thunder para igualar la final del Oeste ante los Spurs

Con un Shai Gilgeous-Alexander en modo MVP, Oklahoma City Thunder venció de local 122-113 a San Antonio Spurs este miércoles y empató 1-1 la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

El astro canadiense, Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, fue la gran figura del choque en el Paycom Center, en Oklahoma City, con 30 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes para el local.

"Tuve un buen partido pero fueron mis compañeros los que respondieron", dijo Gilgeous-Alexander a la cadena NBC. "Salieron listos para jugar sabiendo lo que significaba este partido".

SGA agregó: "No fui eficaz en mis movimientos o mi energía, pero hemos logrado la victoria y no puedo pedir mucho más".

Ambos equipos sufrieron las consecuencias de un partido de una alta exigencia física. Oklahoma City perdió por lesión muscular al escolta Jalen Williams, mientras que por el mismo motivo San Antonio sufrió la baja de Dylan Harper.

Harper intentó regresar al partido pero fue detenido por el cuerpo médico en la boca del túnel. Había iniciado en el quinteto titular de los Spurs en lugar del también lesionado De'Aaron Fox.

- Wembanyama se luce con un doble-doble -

El pívot francés Víctor Wembanyama destacó en los Spurs, en el que fue su segundo mejor anotador con un doble-doble de 21 puntos y 17 rebotes, mientras que el estelar Stephon Castle anotó 25 unidades.

"Debemos cuidar la pelota", destacó Wembanyama en conferencia de prensa. "Debemos ser constantes, puedo pensar en un par de jugadas de mi parte en el cuarto período".

Los Spurs suman 42 malas entregas en los primeros dos partidos de esta final del Oeste, veinte de ellas responsabilidad de Castle.

"Debemos confiar en el plan de trabajo y hacerlo temprano. El esfuerzo debe ser constante, hay que respetar la estrategia", agregó Wemby.

San Antonio debió luchar contra la corriente en todo el partido después de perder una ventaja de cinco puntos temprano en el segundo cuarto.

Nunca pudo encontrar el ritmo en ataque y superar el plan defensivo del Thunder para contrarrestar a Wembanyama.

"Defensivamente, tratamos de estar un paso adelante que ellos, debemos estar conectados y bloquear todo el ruido", afirmó el base Alex Caruso.

Caruso, de 32 años y con 17 puntos este miércoles, fue parte de una noche brillante para una banca del Thunder que aportó 57 puntos.

La final del Oeste continuará el viernes, cuando los Spurs reciban a los vigentes campeones de la NBA en el primero de dos partidos seguidos en el Frost Bank Center, en San Antonio.