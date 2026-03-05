Gilgeous-Alexander vuelve a dominar a los Knicks en la victoria de los Thunder

Shai Gilgeous-Alexanderanotó un triple decisivo para sellar este miércoles una apretada victoria por 103-100 de los Oklahoma City Thunder sobre los New York Knicks en la NBA.

El triunfo elevó a 7-0 el notable registro del actual Jugador Más Valioso de la NBA en el Madison Square Garden frente a los Knicks y, además, significó la cuarta victoria consecutiva del Thunder, que amplió su ventaja en la cima de la Conferencia Oeste.

"Volvimos a encarrilar el partido en el último cuarto y pudimos darnos una oportunidad", dijo Gilgeous-Alexander, que terminó con 26 puntos y ocho asistencias.

"Al final del partido, solo hay que encontrar la manera. Yo hice jugadas. Los chicos hicieron jugadas. Aún así, conseguimos la victoria".

Oklahoma City dominó durante buena parte del encuentro, impulsado por una gran actuación de Chet Holmgren, máximo anotador con 28 puntos, incluidos 22 en una brillante primera mitad.

Los Knicks, por su parte, quedaron limitados a apenas 40 puntos antes del descanso por la sólida defensa del Thunder, mientras la estrella neoyorquina Jalen Brunson apenas sumó dos unidades bajo una intensa marca.

Sin embargo, Nueva York reaccionó tras el entretiempo y anotó otros 40 puntos solo en el tercer cuarto. Un triple de Brunson, ya más entonado, igualó el marcador y encendió al público local.

- Caída de Boston ante los encendidos Hornets -

Los Knicks incluso tomaron una ligera ventaja en el tramo final, pero esta no duró mucho. Gilgeous-Alexander y Holmgren lideraron la reacción de Oklahoma City para retomar el control del partido.

A poco más de un minuto del final, un tiro en suspensión de Gilgeous-Alexander abrió una brecha de siete puntos. Brunson la redujo a tres, pero a seis segundos de la bocina su intento de triple para empatar se quedó corto.

"Siempre es genial salir con una victoria. No hay mejor lugar para hacerlo que la Meca", dijo Holmgren.

El triunfo deja al vigente campeón con el mejor registro de la liga, 49-15, con tres partidos y medio de ventaja sobre los San Antonio Spurs, mientras empieza a enfocar la recta final hacia los playoffs.

"Hay que ponerse en forma, porque vamos a necesitar a todo el mundo para esta fase de playoffs", dijo Gilgeous-Alexander.

"Y luego solo tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Tenemos que permanecer unidos. Tenemos que ser el equipo que hemos sido durante el último año y medio".

Los Knicks siguen terceros en la Conferencia Este y no cedieron terreno frente a los segundos, los Boston Celtics, que cayeron por 118-89 ante los Charlotte Hornets, en plena racha positiva.

El novato Kon Knueppel firmó 20 puntos en otra destacada actuación para Charlotte, mientras que los 29 de Derrick White resultaron insuficientes para Boston.

Fue la sexta victoria consecutiva de los Hornets por 15 o más puntos, la segunda racha más larga de este tipo en la historia de la NBA.