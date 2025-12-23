Gobierno trabaja en plan para promover las ventajas de Panamá en el Mundial de fútbol 2026

En el marco de la participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, el gobierno nacional explora el desarrollo de un Plan País que pueda implementar para promover la cultura y ventajas de la nación.

El levantamiento de un plan de trabajo, así como estrategias de comunicación, identificar necesidades de refuerzo de recurso humano en sedes clave, la creación de aplicación para fanáticos panameños, y el establecimiento de mecanismos de acompañamiento técnico y emergencias, fueron algunos de los temas abordados en la reunión.

Asimismo, con base en la experiencia de la participación de Panamá en su primer mundial de fútbol, Rusia 2018, las autoridades panameñas evalúan actividades conjuntas en ciudades sedes previas y durante el torno; activaciones culturales en Fan Fest y PoP-Ups y preparación de Consulados móviles.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, lideró una reunión de coordinación con personal del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), así como el cuerpo diplomático de los países donde Panamá disputará sus partidos como parte del Grupo L, junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

El encuentro, que se desarrolló en el Palacio de Las Garzas, contó con la participación del embajador designado de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán; el cónsul de Houston, Estados Unidos, Manuel Salerno; y José Miguel Alemán, embajador de Panamá en Washington, Estados Unidos.

Para el próximo 5 de enero, se tiene previsto otra reunión para dar seguimiento a las acciones emprendidas, que contempla el respaldo necesario a los miembros de la selección nacional.