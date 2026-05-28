Ha nacido una estrella en París: Kouame sigue estela de Nadal en maratón ante Vallejo

Moise Kouame, de 17 años, se convirtió en el tenista más joven en la tercera ronda de un Grand Slam desde Rafael Nadal en 2003, tras una épica victoria en Roland Garros este jueves ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo: 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (10/8) en cuatro horas y 56 minutos.

En una estruendosa, y abrasadora Suzanne Lenglen, Kouame, 318º mundial, siguió la estela de Nadal en Wimbledon 2003, cuando alcanzó la tercera ronda también con 17 años.

"Francamente, sin ustedes, nunca habría ganado este partido, nunca", dijo Kouame al público en su entrevista a pie de pista.

"El año pasado estuve en una final en la que Carlos Alcaraz salvó tres bolas de partido. Dijo que nunca dejó de creer. Yo nunca dejé de creer", añadió.

A continuación esquivó con una gran sonrisa una pregunta sobre la tercera ronda, en la que le espera el chileno Alejandro Tabilo (36º), que disfrutó de descanso adicional gracias a la retirada del monegasco Valentin Vacherot, a quien debía enfrentarse en segunda ronda.

Tras los triunfos de Rafael Jódar y João Fonseca el miércoles, es la primera vez que tres menores de 20 años alcanzan la tercera ronda del cuadro masculino en Roland Garros desde Nadal, Novak Djokovic y Gael Monfils en 2006.

Kouame ya se había convertido en el hombre más joven en ganar un partido de Grand Slam en 17 años con su victoria en primera ronda ante Marin Cilic, dos décadas mayor.

El debutante en Grand Slam, invitado por la organización, se adelantó con dos sets a cero para deleite de los aficionados franceses, pero luego empezó a flaquear bajo el sol abrasador.

Pero Kouame, de algún modo, se mantuvo en pie al borde de la derrota cuando Vallejo (71º ATP) sacaba para llevarse el partido con 5-3 en el quinto set, antes de culminar un triunfo memorable en un emocionante desempate.