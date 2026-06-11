Haaland se divierte en las finales de hockey antes de su debut mundialista

A pocos días de su estreno mundialista, Erling Haaland y varios compañeros de la selección de Noruega acudieron el jueves a disfrutar del quinto partido de la Stanley Cup, la final de la liga norteamericana de hockey sobre hielo (NHL).

El astro del Manchester City saludó efusivamente a los aficionados de los Carolina Hurricanes al aparecer en las pantallas gigantes del Lenovo Center de Raleigh (Carolina del Norte).

Un sonriente Haaland se unió a la ovación del público animando y agitando una toalla de los Hurricanes.

El delantero, una de las figuras más populares en el primer Mundial de su carrera, recorrió los aproximadamente 120 kilómetros que separan Raleigh de Greensboro (Carolina del Norte), donde se encuentra el campamento base de Noruega.

Los vikingos rojos, en su primera Copa del Mundo desde 1998, se estrenarán el 16 de junio en Boston ante Irak por el Grupo I, en el que también chocarán con Senegal y Francia.

La popularidad del hockey sobre hielo en el país nórdico se encuentra en crecimiento y apenas el pasado mayo su selección firmó una de las mayores sorpresas de la historia reciente al vencer a Canadá por la medalla de bronce en el Campeonato Mundial celebrado en Suiza.

Los Carolina Hurricanes, cuyo único título de la Stanley Cup se remonta a 2006, y los Vegas Golden Knights llegaban al duelo del jueves empatados 2-2 en el global de la final.