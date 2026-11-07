Hamilton da por superada la tensión con Leclerc

Lewis Hamilton afirmó este sábado que él y su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, superaron la tensión que se creó entre ellos tras el incidente que tuvieron en la primera vuelta del Gran Premio de México de Fórmula 1.

El fin de semana pasado, ambos se salieron de pista y dejaron pasar la chance de firmar un doblete. Leclerc regresó por delante de Hamilton, que perdió una posición ante el ganador Max Verstappen y cuestionó la maniobra de su compañero.

Sin embargo, los dos pilotos acordaron trabajar juntos por el bien del equipo en el Gran Premio de Brasil del domingo, según explicó el británico tras terminar undécimo en una clasificación marcada por la lluvia en Sao Paulo.

Hamilton partirá desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por utilizar dos motores nuevos.

Preguntado sobre si su relación con Leclerc había mejorado tras la conversación que mantuvieron el jueves, el británico aclaró que fueron los propios pilotos quienes resolvieron sus diferencias.

"Fred (Vasseur, el director de Ferrari) no aclaró las cosas. Fuimos Charles y yo. Nos sentamos a hablar, resolvimos el asunto y seguimos adelante. Seguimos teniendo un enorme respeto mutuo", amplió.

Sus declaraciones llegan en medio del debate sobre la necesidad de establecer "reglas de juego" para gestionar la rivalidad entre los pilotos de la Scuderia, una posibilidad a la que Vasseur se ha resistido.

Ferrari es el único equipo que puede disputarle el título de constructores a Mercedes, aunque las Flechas de Plata lograrán la corona en Sao Paulo si suman tres puntos más que sus rivales.

Leclerc, que regresó a Mónaco después de México para asistir al nacimiento de su hija, se clasificó cuarto en Interlagos, pero saldrá decimocuarto por una penalización de diez posiciones al montar un motor nuevo.

El monegasco también confirmó que habían resuelto sus diferencias.

"Cuando hablamos, las cosas mejoran enseguida. Por supuesto que existe cierta tensión. Queremos terminar por delante el uno del otro y a veces no hacemos las cosas bien, pero es normal que tengamos puntos de vista diferentes. Hablarlo ayuda muchísimo", explicó.