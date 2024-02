Hamilton quiere "empezar un nuevo capítulo" con Ferrari en 2025

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton mostró este viernes en Baréin su deseo de "empezar un nuevo capítulo" en su carrera al unirse a la escudería Ferrari en 2025, tras 12 temporadas en Mercedes.

El británico de 39 años, que habló ante la prensa por primera vez desde el anuncio a principios de febrero de su salida de Mercedes rumbo a Ferrari, se refirió a los entresijos de su sorprendente decisión.

Una sorpresa, pues el británico había renovado el verano boreal su contrato con Mercedes hasta el final de la temporada 2025, pero disponía de una cláusula de libertad que activará al final de la temporada 2024.

"Cuando firmamos en verano (la renovación), estaba claro que veía mi futuro en Mercedes, pero se presentó una oportunidad a principios de año que decidí aprovechar", explicó durante la última jornada de entrenamientos libres de pretemporada en Baréin.

"Tengo la impresión de que es la decisión más difícil que he tenido que tomar, hace 26 años que estoy vinculado a Mercedes. Me han apoyado y hemos vivido juntos una aventura increíble, que ha marcado la historia del deporte y de la cual me siento muy orgulloso", añadió.

"Pero al fin y al cabo soy yo quien escribe mi historia y sentí que era el momento de empezar un nuevo capítulo", reconoció Hamilton.

Con Mercedes, el piloto que cuenta con 103 victorias en Grandes Premios (un récord) llevó a un nuevo nivel los límites de la Fórmula 1, ganando seis títulos mundiales de 2014 a 2020.

Pero los aficionados de 'Sir Lewis' pueden estar tranquilos, pues el episodio con Mercedes "todavía no ha terminado".

"Sigo concentrado al 100% para dar resultados a este equipo este año y terminar bien", concluyó.

El Mundial de Fórmula 1, que contará este año con un récord de hasta 24 Grandes Premios, arranca el 2 de marzo en Baréin.