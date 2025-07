Al menos 58 iniciativas legislativas que buscan convertirse en ley de la nación o modificar normas existentes fueron presentadas en las primeras tres semanas de sesiones ordinarias por parte de los diputados de la Asamblea Nacional.

Los temas varían entre regulaciones para modificar la Ley de la Caja de Seguro Social, para lo cual se han presentado al menos tres iniciativas distintas, hasta un proyecto que busca establecer requisitos mínimos para las personas que aspiren a ocupar cargos en las empresas o entidades gubernamentales.

Otros temas incluyen modificaciones a la ley que rige la UNACHI, eliminar la obligatoriedad de la prueba idónea para denunciar a un diputado, el incremento de penas para las “botellas”, la regulación del uso de agentes químicos y municiones durante las protestas, un proyecto que aprueba un plebiscito para retirar a Panamá del Parlacen, la penalización de quienes realicen disparos al aire y la derogación de las jubilaciones especiales en la Fuerza Pública y Estamentos de Seguridad.

También se presentó una iniciativa relacionada con el secustro de menores.

Algunos de estos proyectos se anunciaron en el periodo pasado, pero no lograron ser prohijados en las comisiones, así lo expuso el diputado Jorge Bloise, de la Coalición Vamos. “En el periodo pasado, en las comisiones no le metieron el impulso necesario en el trabajo que tenía que hacerse de reunirse semanalmente. Son cosas que tenían que pasar y no pasó”, manifestó Bloise.

Entre los parlamentarios con mayor número de propuestas se encuentran Ernesto Cedeño (7), del Movimiento Otro Camino; la diputada Alex Brenes (7), de Vamos; los perredistas Jairo Salazar y Crispiano Adames, y Jamis Acosta y Jorge Bloise, con tres cada uno.

Dana Castañeda, de la bancada Realizando Metas, quien llevó una iniciativa que modifica un artículo de la ley que crea el programa 120 a los 65. Hizo un llamado para que se conformen las comisiones de trabajo lo más pronto posible y así poder analizar los proyectos.

“Ojalá puedan conformar las comisiones lo más pronto posible para empezar a atender estas iniciativas que benefician sobre todo a los sectores más vulnerables del país”, expresó.