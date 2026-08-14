Los hermanos Kai Gale Grani y Teo Grani, de Panamá, avanzan con paso firme en la fecha de Playa Hermosa en el cantón de Garabito (Provincia de Puntarenas) de la Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf (QS-WSL, siglas en inglés), que se inició ayer en esa zona el Pacífico Central de Costa Rica.

Los buenos resultados obtenidos por los panameños -nacidos en Bocas del Toro- les permitieron avanzar a la ronda de 32 participantes en el evento de QS-WSL en que están presentes Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Israel y Suiza, además de Costa Rica

En la segunda jornada de la competencia de este día en la ronda de 64 competidores Kai Gale Grane participó en el heat 2 donde se quedó con el primer lugar gracias a una puntuación de 15,50 muy por encima de rivales ticos y de los Estados Unidos.

Según Kai este “resultado es un muy bueno para mi en lo personal y todo el país en particular. Eso demuestra que en nuestra nación posee gente que tiene la suficiente calidad para destacar en escenarios internacionales como estos donde participan los mejores atletas del mundo”.

“La verdad me sentí muy bien, entré al agua muy concentrado y; por eso, pude realizar una buena selección de olas. Este triunfo me permite soñar en llegar lo más lejos posible en la próxima fase”, destacó Kai de 21 años.

Ahora en la etapa de 32 rivales el 15 de agosto, Kai se deberá enfrentar a los estadounidenses Luke Guinaldo, Blayr Barton y Titus Kaimana.Otro éxito

Por su parte, en el heat 11 Teo Grani -de 20 años- finalizó en la segunda casilla con 11,25 puntos que también le permitieron llegar a la ronda de 32 surfistas a solamente dos etapas de los cuartos de final.

“Por dicha, me fue muy bien, estamos cumpliendo con las metas que nos habíamos trazado desde que llegamos a esta competencia en Costa Rica. El objetivo es llegar lo más lejos posible para dejar en alto el prestigio del surf de Panamá que como hemos visto a elevado mucho su nivel en los últimos años”, declaró Teo.

En la actualidad el menor de los hermanos está ubicado en la tercera posición del Circuito Pro Junior de la Región de Norteamérica de la Liga Mundial de Surf.

El próximo 31 de agosto Teo participará en el Atlantic Park Surf Pro Junior de la Liga Mundial de Surf en Virginia Beach, Estados Unidos. En caso de que logre avanzar a cuartos de final se garantizará un puesto en el Mundial Pro Junior que se llevará a cabo en El Salvador durante noviembre próximo.

Para Diego Naranjo, entrenador de los hermanos panameños en la Selección Nacional de ese país, sus pupilos representan a una nueva generación de surfistas de ese país que “desde ya están dándole muchas alegrías al deporte de ese país gracias a su talento y disciplina”.

“Ellos forman parte de los nuevos valores que están surgiendo con mucho profesionalismo; por eso, ya estamos viendo estos muy buenos resultados que esperamos incrementar en el futuro cercano”, resaltó Naranjo.

El último día de competencias de la jornada de la QS-WSL en Playa Hermosa de Garabito está programada para el 16 de agosto.



* Fuente: Servicios Periodísticos Globales