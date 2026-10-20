Hockey sobre césped panameño con grata actuación

Las selecciones de Panamá se destacaron en el VIII Campeonato Centroamericano Hockey Five celebrado en Managua, Nicaragua, del 7 al 11 de octubre pasado.

La delegación panameña logró una medalla de plata y una medalla de bronce en el torneo que contó con la participación de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

En la categoría femenina, el elenco panameño se quedó con la presea de plata tras caer ante las guatemaltecas 2-0 por la vía shoot out luego de igualar 4-4.

En la categoría masculina, los canaleros conquistaron la presea de bronce al vencer a los salvadoreños 2-0 en shoot out. En el tiempo reglamentario empataron 2-2.