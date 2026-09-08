Hulk pone a Fluminense a las puertas de las semifinales de la Libertadores

El veterano Hulk, que tiene cuentas pendientes en la Copa Libertadores, comandó este martes el triunfo 2-0 del Fluminense sobre el Platense en el estadio Maracaná, resultado que acerca al equipo de Rio de Janeiro a las semifinales del torneo.

El centrodelantero de 40 años dio la asistencia en el primer gol carioca, marcado por Nonato en el minuto 21, y anotó el segundo en el 31'.

La revancha de este cruce de cuartos de final se jugará el martes venidero en el estadio Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

Hulk festejó su primera anotación en la Libertadores con la camiseta del Flu.

Totalizó 16 en la cita continental en su etapa con el Atlético Mineiro, club con el que rozó el título, sin suerte. Jugó la final en 2024 y lloró desconsoladamente una derrota con el Botafogo, así como las semifinales en 2021, año en el que el verdugo del Galo, el Palmeiras, alzó el trofeo de campeón.

En su primera participación, el sorprendente Platense del exgoleador Martín Palermo, queda en jaque, aunque sigue con vida gracias a una parada providencial del arquero Juan Pablo Cozzani sobre el final.

El ganador de esta serie enfrentará en las semifinales al triunfador del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que empieza el miércoles en Sao Paulo.

- Hulk, ¡aplasta! -

Campeón de la Copa Libertadores en 2023, el Fluminense cumplía 100 partidos en el torneo más importante de clubes del fútbol sudamericano.

Comenzaba el compromiso con dominio absoluto, amo y señor del balón, mientras Platense esperaba; pero su control, en principio, era poco efectivo.

De hecho, la visita dio un serio aviso con un tiro de Nicolás Retamar que embolsó Fábio.

La reacción fue inmediata y una veloz jugada quebró el encuentro. Los anfitriones se adelantaban al usar el arma por la que habían apostado sus adversarios: el contragolpe.

Ganso recuperó la pelota, que llegó a Hulk tras pasar por Yeferson Soteldo. El ariete dibujó un bonito pase para la proyección desde el mediocampo de Nonato, quien libre de marca definió ante la salida de Cozzani.

En la pausa de hidratación, Palermo pedía a sus futbolistas tranquilidad: "Error. Ya está. No nos podemos descuidar".

Sin embargo, los suyos no encajaron bien el golpe.

En un nuevo descuido, Hulk recibió solo en el área tras una genial habilitación de Ganso. Aumentó la brecha con un remate cruzado.

- Aprietos -

El Fluminense siguió lanzado al ataque tras el descanso.

De nuevo, al conjunto de Marcão le costaba capitalizar su mando. Un peligroso centro de Soteldo tras un desborde por la banda izquierda, por ejemplo, no encontró rematador.

Y Platense se envalentonó. La pelota dejó de quemarle y empezó a merodear con constancia el arco de Fábio.

La defensa del cuadro del barrio de Laranjeiras, liderada por Thiago Silva, fue entonces puesta a prueba. Superó el examen, al mantener la ventaja.

Otra contra del Flu pudo haber sido letal, pero Cozzani salvó un mano a mano ante el argentino Germán Cano.