Iga Swiatek vence a Rybakina y gana el torneo WTA 1000 de Toronto

La polaca Iga Swiatek derrotó este jueves a la kazaja Elena Rybakina y ganó el torneo WTA 1000 de Toronto, su primer título en 2026.

Swiatek, octava del ranking mundial, superó a Rybakina, segunda, por 6-2 y 6-3 en sólo 75 minutos para coronarse campeona por primera vez en el certamen de pista rápida de Canadá.

La ex número uno mundial suma ya 12 coronas de categoría WTA 1000, solo inferior a los Grand Slams, a los 25 años.

En una calurosa tarde en Toronto, Swiatek tomó rápidamente el control del partido frente a una Rybakina que pareció pagar los esfuerzos de una exigente semana.

La vigente campeona del Abierto de Australia remontó sets en contra en los cuartos de final del martes ante Naomi Osaka y en las semifinales del miércoles ante Coco Gauff, en un juego que terminó pasada la medianoche.

Diecisiete horas después, Rybakina no logró igualar la vertiginosa intensidad del tenis de Swiatek, implacable en los momentos clave al concretar tres de sus cuatro oportunidades de break.

La polaca, ganadora de seis títulos de Grand Slam, ha reencontrado en las pistas rápidas de Canadá sus mejores sensaciones de una frustrante temporada, en la que no había avanzado hasta ahora a ninguna final.

Swiatek engordó su palmarés con el título 26 de su carrera y reforzó su confianza para la gran cita del Abierto de Estados Unidos, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

Este jueves se disputará también la final del Masters 1000 de Montreal entre los estadounidenses Brandon Nakashima y Ben Shelton, defensor del título.