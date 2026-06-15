‘Imperator’ gana el Clásico Bicentenario

El ejemplar de cuatro años ‘Imperator’ corrió ayer una de sus mejores presentaciones en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó con relativa facilidad a sus 14 rivales del Clásico Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

El colorado, defensor del García Racing Stable preparado por Roberto Arango y montado magistralmente por el experimentado jinete Lorenzo Lezcano, quien se limitó a conducirlo a una fácil victoria de salida a meta, evidenciando una marcada superioridad sobre sus contendores.

La prueba conmemorativa, dedicada a la cita histórica convocada por el libertador Simón Bolivar, se celebró con matrículas de 15 caballos nacionales de cuatro años y más edad, los que sobre mil 400 metros se disputaron una bolsa de 29 mil dólares ($29,000).

‘Imperator’, hijo de ‘Punta de Lanza’ en ‘Amour De Birde’ por ‘Forestry’, que hacía su aparición número diez a la pista, deja foja de cinco triunfos en 10 presentaciones, acumulando en su campaña sumas ganadas de 36 mil 200 dólares ($36,200).

Los mil 400 metros de la carrera marcaron en el cronómetro tiempo de 1:24.1, tras parciales de 22.4 quintos el primer cuarto de milla, 45.2 los 800 metros y 1:10.4 quinto los mil 200 metros.

Tras el ganador arribaron a la meta, ‘Blackrock’, ‘Infinity Point’, ‘Sol Alazán’, e ‘Indy Moon, que cerró el marcador.

Acto de premiación

En la ceremonia de premiación el Vice Canciller de la República, Carlos Arturon Hoyos, fue el oferente del trofeo de triunfo al propietario del ejemplar Imperator Maykel García

Eventos coestelares

En el marco de la celebración de la carrera central se celebraron seis cotejos de hándicap alusivos a las batallas independentistas hispanoamericanas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, a saber, la del Pantano de Vargas, ganada por Sol Predilecto.

Boyacá, con el triunfo de La Bubba, Carabobo, donde se impuso Sol Triny Carol, Pichincha, cotejo que salió airosa Lady Raquel, Junín, Canelita Bella y Ayacucho, con la victoria de Royal Smile.