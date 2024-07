Inaugurar unos Juegos en el Sena, la historia de una idea loca

Faltó poco para que la loca idea de organizar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el Sena no viera la luz. Tuvo que superar obstáculos técnicos, políticos y de seguridad para que el viernes levante el telón de París-2024.

En mayo de 2020 el prefecto de policía de París Didier Lallement le dio el golpe casi definitivo. "Explicó claramente que no quería esta ceremonia en el Sena, que en términos de seguridad no era posible", señaló uno de los participantes en aquella reunión, en la Isla de la Cité.

"Dudamos entre la posibilidad de llegar a organizarla o que el prefecto convenciera a las autoridades de no hacerla", añade.

Inédito, el proyecto inicial provocaba sudores fríos entre las fuerzas del orden: Centenares de miles de personas diseminadas en seis kilómetros al paso del Sena por el centro de París, en un contexto de alerta terrorista.

- "Criminal" -

Un especialista en cuestiones de seguridad, el criminólogo Alain Bauer, habló en la televisión de "ceremonia criminal".

Pero la idea del Sena como teatro de un espectáculo había nacido en 1998, en el Mundial de fútbol, señaló en una entrevista reciente en el diario Le Figaro Michel Platini, que dirigía el comité de organización.

"Teníamos un plan para el Sena. El Estado lo había rechazado por razones de seguridad. cuando Francia fue candidata para los Juegos de 2012, finalmente atribuidos a Londres, el antiguo presidente Jacques Chirac había imaginado también una ceremonia fuera del estadio", explicó la leyenda del fútbol francés.

En todo caso, la idea flotaba en los espíritus desde el momento de la candidatura para los Juegos de 2024, aseguran varias fuentes cercanas a la organización.

Una noche de octubre de 2016, con la ocasión de la Noche Blanca parisina, la fiesta cultural nocturna organizada todos los años en la capital, la alcaldesa, Anne Hidalgo, y el presidente del COI, Thomas Bach, observaban los barcos con los colores olímpicos navegar por el río parisino, enfrente de Notre-Dame. "No sé si influyó, pero ella se acuerda", señala un cargo político parisino.

Otro evento servirá para convencer a Thomas Bach de dar el paso y salir del estadio: La ceremonia de los Juegos Olímpicos de la juventud en Buenos Aires el 6 de octubre de 2018. Las imágenes de felicidad de la población argentina entusiasman al alemán, que dos meses más tarde muestra su convencimieento ante los comités nacionales.

"Cuando llegué al COJO, salir del estadio estaba ya en el aire y el contexto era favorable", recuerda a la AFP Thierry Reboul, director de ceremonias del comité de organización, fichado en mayo de 2018.

El antiguo presidente de la agencia Ubi Bene había triunfado instalando una pista de atletismo en el Sena en ocasión de la jornada olímpica celebrada en junio de 2017.

¿Tenía la idea entonces Reboul, que luego se uniría al equipo de Estanguet en el COJO? "Honestamente, para nada, en la historia de la pista de atletismo yo quería la imagen, pero no lo pensé".

- Los Campos Elíseos -

"Me hablan muy pronto de los Campos Elíseos, salvo que yo no lo veía muy original", dice Reboul sobre su llegada al comité organizador (COJO). "Paseándome un día por París, me digo, 'evidentemente es en el Sena donde hay que hacerlo'", recuerda.

Una versión que no es aceptada por todos. "No sé quién tuvo primero la idea, pero de lo que estoy seguro es que la idea del Sena estaba ya presente cuando Reboul llegó al COJO", señala un miembro del entorno de la alcaldesa de París.

Desde 2019 el COJO trabaja en el proyecto, falta embarcar a los poderes públicos. Su presidente Estanguet habla en noviembre de 2020 con Emmanuel Macron, que dice en una entrevista con L'Equipe que es una idea "loca" que apoya.

El presidente francés oficializa el proyecto en los Juegos de Tokio, hace tres años. Comienza una contrarreloj por conseguir lo nunca visto que culminará el viernes.