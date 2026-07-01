Indian Wells sustituye a Riad como sede del Masters WTA de final de temporada

El Masters de la WTA, que reúne en cada final de temporada a las ocho mejores tenistas del año, se disputará en noviembre en Indian Wells (Estados Unidos) y no en Riad, donde estaba previsto, anunció el miércoles el organismo que dirige el circuito femenino de tenis.

La capital saudita acogió el Masters en 2024 y 2025, y tenía previsto hacerlo también en 2026, pero finalmente hubo un cambio de planes para un torneo cuya vigente campeona es la número dos mundial, la kazaja Elena Rybakina.

Indian Wells, el desierto de California, es un lugar destacado del calendario del tenis por acoger anualmente, cada marzo, un torneo de categoría ATP Masters 1000 (hombres) y WTA 1000 (mujeres), las segundas en importancia detrás de los cuatro del Grand Slam.

"La WTA ha pedido relocalizar las Finales WTA (nombre oficial actual del Masters femenino). La Federación Saudita de Tenis aceptó esta propuesta y las dos organizaciones decidieron poner fin al acuerdo" que les unía inicialmente por tres años, comentaron en un comunicado.

Varios eventos deportivos previstos en Oriente Medio han sido cancelados o aplazados en los últimos meses, desde que los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán dieron inicio el pasado 28 de febrero a una guerra en la región.