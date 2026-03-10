Ineos gana crono por equipos de París-Niza, Juan Ayuso nuevo maillot amarillo

El equipo Ineos se impuso en la contrarreloj por equipos de la París-Niza, este martes en Pouilly-sur-Loire, tras la que el español Juan Ayuso, segundo con la formación Lidl-Trek, se colocó líder de la general.

Sobre un recorrido de 23,5 km, el equipo británico se impuso con dos segundos de ventaja sobre Lidl-Trek y once segundos sobre el Decathlon.

El equipo Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard fue cuarto a 15 segundos.

La víspera de una primera llegada en alto, en Uchon, Juan Ayuso se viste de amarillo gracias a los cuatro segundos de bonificaciones arañados en el esprint intermedio de la víspera.

El español supera en dos segundos al francés del Ineos Kevin Vauquelin, que terminó mejor que su jefe de filas, el británico Oscar Onley, quien se dejó unos segundos en los metros finales.