Inglaterra, aliado improbable de Irlanda y Escocia en el Seis Naciones

Ironía del destino, Irlanda y Escocia apoyarán este sábado el triunfo de su histórico archirrival, Inglaterra, ya que el posible título del Seis Naciones para irlandeses y escoceses pasa por un triunfo del XV de la Rosa contra Francia en París.

La contundente derrota de los Bleus la semana pasada en Edimburgo (50-40) ha dejado abierto el título del Seis Naciones para la última jornada.

Pese al resultado negativo, que implicó el decir adiós al Grand Slam, los franceses pudieron consolarse con el bonus ofensivo logrado en el tramo final (gracias a tres tries en el último cuarto de hora, con el partido ya decidido).

Gracias a ese punto bonificado, Francia es el único aspirante que depende de sí mismo. "Esa derrota nos ha dejado evidentemente tocados, pero tenemos el destino en nuestras manos", declaró el miércoles William Servat, entrenador de los forwards del equipo galo, que aspira ahora a ganar el título por segundo año consecutivo.

- Francia depende de sí misma -

El XV del Gallo totaliza 16 puntos, los mismos que Escocia, aunque los franceses tienen una diferencia de puntos a favor de +58 puntos, dificilmente superable para los escoceses, por lo que los Bleus se asegurarán casi el título si logran un triunfo bonificado.

Por ello, Escocia, que no gana el torneo desde 1999, la última edición del Cinco Naciones (antes de la entrada de Italia al año siguiente), debe ganar en Dublín a Irlanda y esperar, ya que el duelo en París comenzará horas después.

Al XV del Cardo le podría servir incluso una victoria bonificada, si Francia gana pero no suma el punto adicional que recompensa al equipo que anota cuatro tries.

El título "no está en nuestras manos", admitió el jueves el seleccionador escocés Gregor Towsend, aunque añadió que sus jugadores "están listos para el desafío" de jugar en Dublín.

Para Irlanda las cuentas son más claras: sólo le sirve ganar a Escocia y que Francia pierda, independientemente de bonus y diferencias de puntos.

Pese a jugar en casa y tenerlo todo a favor, incluso saber el resultado de sus rivales antes de empezar su partido, no será fácil para Francia frente a una Inglaterra que se jugará el honor... y quizás su futuro más inmediato.

Con un torneo completamente fallido (una sola victoria), el futuro del seleccionador Steve Bortwick quedará en el aire en caso de una nueva derrota y los dirigentes del rugby inglés podrían buscar un revulsivo a poco más de un año del Mundial de Australia.

- Quesada, a por la mejor participación de Italia -

La rivalidad entre ambos equipos se remonta a su primer encuentro en París en 1906 y en estos 120 años de The Crunch (como se conoce a este clásico, que se podría traducir como "El momento de la verdad"), Inglaterra suma 61 victorias, por 44 de los franceses y 7 empates.

Este partido será la ocasión para el wing galo Louis Bielle-Biarrey de lograr una nueva gesta: de anotar un try, lo conseguiría por décimo partido del Seis Naciones consecutivo, es decir, dos ediciones seguidas, algo que nadie ha logrado hasta ahora.

En el otro partido de la jornada, la Italia de Gonzalo Quesada tendrá también la oportunidad de conseguir una inédita tercera victoria en el Seis Naciones y lograr su mejor participación en este torneo, una semana después de haber derrotado por primera vez en su historia a Inglaterra.

-- Programa de la quinta y última jornada del Torneo Seis Naciones de rugby:

- Sábado (en hora GMT):

(14h10) Irlanda - Escocia

(16h40) Gales - Italia

(20h10) Francia - Inglaterra

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Francia 16 4 3 0 1 163 84 79 4

2. Escocia 16 4 3 0 1 122 101 21 4

3. Irlanda 14 4 3 0 1 103 87 16 2

4. Italia 9 4 2 0 2 62 86 -24 1

5. Inglaterra 6 4 1 0 3 107 103 4 2

6. Gales 1 4 0 0 4 59 155 -96 1