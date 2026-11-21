Inglaterra ofreció una nueva demostración de fuerza a sus aficionados este sábado en Twickenham en el Campeonato de las Naciones frente a unos All Blacks neozelandeses muy apagados (37-12), una semana después de su derrota histórica en Gales.

El equipo de Steve Borthwick anotó cinco tries al ogro del hemisferio sur para cerrar por todo lo alto las tres citas de noviembre de la fase de grupos del Campeonato de las Naciones, incluyendo el triunfo 45-22 contra Australia y la paliza 78-15 contra Japón.

Un formidable resurgimiento para el XV de la Rosa, que había salido seriamente tocado de un último Torneo de las Seis Naciones fallido, con cuatro derrotas en cinco encuentros.

Este sábado en Twickenham volvió a mostrar su mejor versión para hacer mucho daño a unos All Blacks superados en el primer tiempo (19-5 al descanso), que luego se limitaron a contener los daños.

En el otro partido disputado en la última jornada del Campeonato de las Naciones Escocia pasó por encima de Japón, 67-5.

Quedan por disputarse cuatro partidos este sábado de la última fecha; Italia-Fiyi, Irlanda-Sudáfrica, Francia-Argentina y Gales-Australia.

La competición reunirá a los 12 equipos el próximo fin de semana en Twickenham, con seis finales entre los primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos y sextos de cada hemisferio.