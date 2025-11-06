¿Iniciativa de ministerio del deporte en el olvido?

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) es la entidad gubernamental encargada de fomentar el deporte y la recreación entre la población panameña, y a la vez ser el regidor legal del deporte organizado en el país.

Dichos mandatos podrían alcanzar un nivel más elevado si la entidad fuese un ministerio. Un deseo que por años muchos han abogado, pero que en estos momentos parece no estar en el panorama.

“Nosotros, en esta administración de Pandeportes, no estamos en esa gestión de realizar un ministerio. Somos una institución que pertenece a la parte recreativa del Meduca [Ministerio de Educación], y esa iniciativa del ministerio, quedó solo en un anteproyecto”, señaló el actual secretario general de Pandeportes, Francisco Sanjur.

“No estamos en eso [crear un ministerio], nuestra prioridad es recuperar las instalaciones deportivas que están abandonadas, tenemos un arrastre de más de 15 años. Primero tenemos que recuperar lo que tenemos, antes de construir más”, añadió.

La llamada “Ley General del Deporte y la Recreación”, una propuesta que recogía recomendaciones para actualizar la política deportiva del país, y que fue consensuada por más de un año con los diversos actores del deporte local, brindaba el camino para un eventual ministerio de deporte en Panamá.

El proyecto fue impulsado por el entonces director de Pandeportes del gobierno de Laurentino Cortizo, el exdiputado Héctor Brands, desde octubre del año 2021.

El documento luego fue discutido por los diputados de la Asamblea Nacional, y para finales del 2023, todo parecía encaminarse a su aprobación, pero el proceso quedó en pausa por las elecciones generales de mayo de 2024.

Una nueva asamblea fue electa, y esa iniciativa, archivada. Sin embargo, en septiembre de 2024, el diputado Jorge Bloise Iglesias, de la coalición Vamos, presentó su “proyecto de Ley [No. 198], que dicta la Ley General del Deporte”.

Bloise sostuvo, que se trata de un marco normativo que promueve la transparencia en el deporte en el país. Según datos de la Asamblea, esa propuesta fue enviada, en marzo y luego en septiembre de este 2025, a una subcomisión para análisis.

Mientras que el proyecto de ley 199, que dicta la Ley General de Deportes y Recreación, formulado por Juan Alarcón, en la Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana, también se encuentra en subcomisión, desde marzo pasado.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Campos, también de Vamos, dijo que “nosotros apoyamos todo lo que fortalezca el deporte, pero la creación de un Ministerio del Deporte requiere un análisis serio y la participación de todos los actores del sector”.

Agregó que “hemos respaldado leyes que benefician a los atletas y seguiremos trabajando por ellos, pero antes de crear nuevas estructuras hay que revisar cómo mejorar las que ya existen, como Pandeportes”.