Iniesta anuncia 'nuevo capítulo' para NSN Cycling tras comprar Israel-Premier Tech

El exjugador de fútbol de España y del Barcelona, Andrés Iniesta, anunció un "nuevo capítulo" para su equipo NSN Cycling, antes Israel-Premier Tech (IPT), en su presentación este martes.

Iniesta es cofundador de la agencia de deportes y entretenimiento NSN, que se asoció con la plataforma de inversión global suiza Stoneweg para hacerse cargo de la formación en noviembre.

La presencia de IPT en la Vuelta a España este año provocó intensas protestas por parte de simpatizantes propalestinos, que ocasionaron algunas interrupciones en varias etapas.

El equipo, que competirá bajo licencia suiza esta temporada con una "estructura española", fichó a principios de diciembre al eritreo Biniam Girmay como uno de sus máximos exponentes.

"Sobre todo quiero disfrutar de este nuevo capítulo, adentrarme mucho más en el ciclismo", afirmó Iniesta a los periodistas en el lanzamiento en Barcelona.

"Si algo nos enseña el ciclismo es el trabajo en equipo, que hará que todos nos sintamos orgullosos", abundó el exfutbolista.

Iniesta, quien anotó el tanto que supuso el primer Mundial de España en Sudáfrica en 2010, reveló que solía ver las carreras de ciclismo con su abuelo y que tiene un "vínculo muy fuerte" con este deporte.

"El ciclismo ha formado parte de la infancia de mi generación. Recuerdo muchísimas tardes con mi abuelo viendo las grandes etapas de Tour, Giro y Vuelta, con grandes referentes españoles. Es una pasión que me ha acompañado más allá del fútbol", apuntó.

"Estamos muy ilusionados, motivados, con muchas ganas de compartirlo, de trabajar duro. Ojalá podamos hacer cosas bonitas y que la gente lo pueda disfrutar", puntualizó.

Con el lema "rediseñando el viaje", NSN Cycling parece acabar cualquier relación con su anterior formación, aunque mantiene una disputa contractual con Derek Gee.

El ciclista canadiense terminó su contrato con IPT antes de la Vuelta a España debido a "creencias personales", en medio de la ofensiva de Israel en Gaza.

El manager del NSN Cycling, el ex ciclista finlandés Kjell Carlstrom, señaló que, a pesar de la renovación del equipo, el contrato de Gee aún estaba en pendiente.

IPT era propiedad del multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams, quien se describió a sí mismo como un embajador no oficial de Israel.

Carlstrom destacó el fichaje de Girmay, quien se convirtió en 2024 en el primer africano de raza negra en ganar el maillot verde del Tour de Francia.

Girmay firmó hasta 2028 proveniente del equipo Intermarché-Wanty de Bélgica.