Irreconocible en Francia, el PSG fía el salto de calidad a su querida Champions

Con dos empates y una derrota en tres partidos de Ligue 1, el PSG vive un arranque de temporada tan inesperado como sorprendente antes de debutar el miércoles en la Champions como flamante vigente doble campeón ante el Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes.

Los jugadores dirigidos por Luis Enrique siguen en la búsqueda de la solidez defensiva, potencia física y eficacia ofensiva, aspectos que habían sido clave en sus triunfales campañas anteriores.

El PSG es 13º del campeonato nacional, a siete puntos del líder, el Mónaco, que le ganó 2-1 el viernes en el Parque de los Príncipes.

Bajo la era catarí, hay que remontarse a los inicios, la temporada 2012-2013, para encontrar un comienzo tan fallido.

"Es una motivación increíble para mis jugadores, para el equipo, para el club. Si quieren apostar quién será campeón al final de la liga, podemos apostar. ¿Siete puntos? Vamos a tratar de corregir eso lo antes posible", dijo el viernes su técnico Luis Enrique tras la derrota en casa ante el Mónaco, que llegó después de dos empates (2-2) en Rennes y Lille.

"Hace años que estoy aquí, es la primera vez que veo tantos partidos complicados al inicio de temporada", decía Marquinhos la semana pasada, antes del tropiezo contra el Mónaco de Filipe Luis.

- Fragilidad defensiva -

Goleador en Lille y de nuevo el viernes ante el Mónaco, el capitán parisino de 32 años todavía debe ir a más para que el PSG sea más sólido defensivamente.

Además, su compañero Willian Pacho fue en parte el responsable en el primer tanto del Mónaco.

La titularidad como lateral izquierdo de Warren Zaïre-Emery, que aún no tiene del todo sus referencias en ese puesto, no ayudó necesariamente a la pareja, como tampoco el contra-pressing, no lo suficientemente agresivo, de los centrocampistas.

A contrapié de los observadores, Luis Enrique únicamente ve aspectos positivos: "Presionamos de manera sensacional, mucho mejor que en muchos partidos en los que no encajamos ningún gol. Pero la mala suerte estuvo de nuestro lado. Lo que vi defensivamente fue de un nivel muy alto".

Sin embargo, encajar dos goles en cada uno de los tres partidos, y sobre todo dos en las dos únicas ocasiones claras del Mónaco, marca los límites actuales del PSG.

El portero Matvei Safonov también está viviendo un inicio de temporada irregular. Aunque no ha cometido ningún error grave, el ruso no ha sido lo suficientemente decisivo.

- Eficacia por recuperar -

El viernes el PSG mostró de nuevo una gran falta de eficacia: a pesar de 23 ocasiones y 10 disparos a puerta, los parisinos solo marcaron una vez... y por medio de un defensa como Marquinhos.

Aunque el PSG ha recuperado cierta fluidez con bonitos movimientos ofensivos, el campeón de Francia no encontró el arco, estrellándose contra el muro Lukas Hradecky.

Toda la línea ofensiva sigue en fase de ajuste, incluidos los fichajes Maghnes Akliouche, Mika Godts y Ferran Torres, pero también Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, que aun así dejaron detalles interesantes.

En descanso unos días y eximido del desplazamiento a Lille, el Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé —que retomó los entrenamientos el lunes de la semana pasada— empezó el partido el viernes en el banquillo.

"Con cada jugador las circunstancias son diferentes. Ousmane hizo un esfuerzo para disputar las dos Supercopas (Supercopa de Europa y Trofeo de Campeones). Después, tuvo unos días de descanso. Ahora empezamos a aumentar sus minutos de juego. Jugó 20 o 25 minutos a un nivel muy bueno. Estamos contentos de verlo de vuelta y será así en los próximos partidos", explicó Luis Enrique.

El PSG de Luis Enrique ya ha demostrado que sabe ir de menos a más durante la temporada: en los dos últimos años no se clasificó entre los ocho mejores en la primera fase de la Champions y acabó levantando la copa.