James Harden rememoró el viernes sus mejores tiempos con una exhibición de 51 puntos que dio un valioso triunfo a los Cleveland Cavaliers y le permitió superar a Kobe Bryant como el tercer jugador que más veces superó el medio centenar de puntos.

A continuación, las escenas más destacadas de esta jornada, cuyos partidos contaron tanto para la Copa NBA como para la temporada regular de la liga de básquet norteamericana:

- "Entre los 10 mejores" -

A sus 37 años, James Harden maravilló en el triunfo de los Cavaliers 128-119 con una cuenta de 51 puntos, a solo dos del récord anotador de esta temporada que posee Luka Doncic (Lakers).

La Barba anotó 15 de sus 26 tiros de campo, incluidos 7 triples, capturó 6 rebotes y repartió 6 asistencias en 40 minutos en pista.

Harden llegó así a 26 partidos en su carrera con al menos 50 puntos, desbancando a Kobe Bryant del podio de esa clasificación.

"Mi ídolo. Siendo (yo) de Los Ángeles, era la persona que veía cuando era joven", dijo Harden sobre el fallecido ícono de los Lakers. "La forma en que se entregaba al juego, su esfuerzo, era algo especial. Lo extrañamos mucho".

Por delante de Harden quedan otras dos leyendas: Michael Jordan, que logró 31 partidos con al menos 50 puntos, y Wilt Chamberlain, que llegó a 118.

"Por esto amamos la NBA: noches como esta son realmente especiales", dijo el entrenador de los Cavs, Kenny Atkinson, sobre la actuación de Harden, quien estaba teniendo un inicio muy flojo de campaña.

"Está entrando en forma, poniéndose en condición, trabajando como un condenado", le reconoció. "Tenemos que apreciarlo. Este tipo está entre los 10 mejores de todos los tiempos. Es un honor entrenarlo".

Tres veces máximo anotador de la NBA, Harden sigue siendo el último jugador estadounidense en ganar el premio MVP (Jugador Más Valioso), en la campaña 2017-2018.

A pesar de su edad y su deficiente actuación en los pasados playoffs, los Cavaliers lo renovaron el pasado agosto por tres temporadas más y un salario de 97 millones de dólares.

Este triunfo deja a los Cavaliers con un registro de 2-1 en el segundo lugar del Grupo B de la Conferencia Este, por detrás del Miami Heat (2-0).

- La mejor noche de Mara -

En otros escenarios, el pívot español Aday Mara firmó su mejor actuación hasta ahora en la NBA en el triunfo del Oklahoma City Thunder por 126-120 ante los New Orleans Pelicans.

La torre española, de 2,21 metros de altura, sumó 22 puntos y 16 rebotes. Ambos representan sus mejores registros de los 15 partidos que ha jugado con el uniforme de Oklahoma City, franquicia que lo eligió en la decimosegunda elección del pasado Draft.

Mara anotó 11 de sus 15 tiros de campo (73,3%) y colocó también 2 tapones en 29 minutos en pista.

El español, de 21 años, está aprovechando su presencia en el quinteto inicial por la lesión del pívot Chet Holmgren, una de las figuras del equipo.

El líder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, se encargó de comandar la ofensiva con 40 puntos y 8 asistencias.

Los Pelicans llegaron a tener una ventaja de 16 puntos cerca del final del tercer cuarto pero se desmoronaron ante la embestida final del Thunder y encajaron una derrota que los elimina de la Copa.

- Raptors asaltan Detroit -

En Detroit, los Toronto Raptors arañaron un inesperado triunfo 105-102 frente a los locales Pistons.

Scottie Barnes, la figura de Raptors, firmó un total de 29 puntos así como la canasta decisiva a 14 segundos del final.

Toronto llegaba al duelo con una racha de seis derrotas seguidas pero con este triunfo renueva esperanzas de alcanzar al Orlando Magic en la cima del Grupo A del Este.