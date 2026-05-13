Japón suspende a su seleccionador de rugby por insultos a árbitros

Japón suspendió este miércoles a su seleccionador Eddie Jones por cuatro partidos y le impuso una sanción económica por haber proferido "insultos" hacia los árbitros durante una gira en Australia.

El técnico australiano se perderá así el partido inaugural del Campeonato de las Naciones de Japón, contra Italia, el 4 de julio en Tokio.

La Federación Japonesa de Rugby (JRFU) precisó que el entrenador de 66 años infringió su código de ética y su reglamento disciplinario durante una gira del equipo japonés sub-23 en Australia, a principios de abril.

"Estas medidas se adoptan a raíz de los insultos verbales contra árbitros locales", indicó la JRFU en un comunicado.

"Acepto la sanción disciplinaria impuesta por la JRFU en relación con la gira de la selección japonesa sub-23 por Australia", declaró Jones en un comunicado. "Quiero presentar mis más sinceras disculpas a todas las personas afectadas. Lamento profundamente mi conducta y mis palabras y haré todo lo posible para que no vuelva a ocurrir".

Jones no podrá participar en los dos partidos en los que una selección nipona se enfrentará a Hong Kong los días 22 y 29 de mayo.

También está suspendido para el partido de los Brave Blossoms contra los Maori All Blacks el 27 de junio en Nagoya, así como para el primer partido del Campeonato de Naciones contra Italia.