Jefes del COI y de la AMA piden unidad contra el dopaje

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, y el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, llamaron este martes a la unidad tras el enfrentamiento del gendarme de la lucha antidopaje con Estados Unidos.

"Demasiadas veces hemos visto energía malgastada en divisiones, acusaciones y agendas en competencia", advirtió Coventry en la Conferencia Mundial de la AMA sobre el Dopaje en el Deporte, que se celebra esta semana en la ciudad surcoreana de Busán.

"Es difícil observar esta división dentro de nuestra comunidad", añadió la dirigente, quien asumió como nueva jefa del olimpismo en junio, sustituyendo al alemán Thomas Bach, tras ganar las elecciones convocadas por la instancia en marzo.

Esta advertencia llega año y medio después de que la AMA decidiese no sancionar a 23 nadadores chinos que dieron positivo en 2021, al considerar válido el argumento de las autoridades chinas de que los deportistas fueron contaminados a través de la comida en un hotel cuando estaban concentrados.

La AMA no consideró abrir una investigación independiente y eso provocó muchas críticas, especialmente de la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA).

El gobierno de Estados Unidos retiró su contribución (3,6 millones de dólares) a la financiación de la AMA y esta reaccionó expulsando a los representantes estadounidenses de su comité ejecutivo.

- Beneficiados los "tramposos" -

"Solo hay una lucha que deberíamos estar librando y esa es la lucha contra el dopaje; en cambio, a veces, hemos estado enfrentándonos entre nosotros", reiteró Coventry en Busán.

"Los únicos beneficiados de esta desunión son los tramposos que usan drogas", añadió.

En términos similares se expresó Banka: "Recientemente, algunas voces han optado por la confrontación en lugar de la cooperación, hablando como si sus naciones o instituciones estuvieran por encima de las demás, como si solo ellos actuaran con integridad".

El enfrentamiento entre la AMA y los dirigentes de la USADA coincide también con la celebración, en mayo de 2026 en Las Vegas, de los "Enhanced Games" (Juegos Mejorados), una nueva competición donde el dopaje estará regulado y admitido.

"La lucha contra el dopaje no pertenece ni a una nación ni a una persona. Mantengámonos unidos, no divididos por fronteras o ideologías, sino unidos por la responsabilidad", concluyó Banka.