Jesse Minter sustituirá a Harbaugh en los Ravens de la NFL

Los Baltimore Ravens nombraron este jueves al joven Jesse Minter como nuevo entrenador jefe en sustitución de John Harbaugh, para quien trabajó como asistente la pasada década.

Harbaugh, despedido a principios de mes tras 18 temporadas dirigiendo a Baltimore, tuvo a Minter en su cuerpo técnico entre 2017 y 2020 como asistente defensivo.

El nuevo timonel de los Ravens, de 42 años, ejerció las últimas dos temporadas como coordinador defensivo en Los Angeles Chargers bajo el mando de Jim Harbaugh, hermano menor de John.

"Es un verdadero honor servir como entrenador en jefe de los Baltimore Ravens", dijo Minter en un comunicado. "Esta es una organización cuyos valores, cultura y tradición de excelencia reflejan todo lo que creo sobre el juego del football americano y cómo debería jugarse".

Los Ravens, liderados en el campo por el estelar quarterback Lamar Jackson, dieron por terminada la era Harbaugh el pasado 6 de enero después de quedar fuera de los playoffs.

Harbaugh, contratado el sábado por los New York Giants, guio a Baltimore al triunfo en el Super Bowl de 2013 ante los San Francisco 49ers que dirigía su hermano Jim.

Minter será apenas el cuarto entrenador jefe de los Ravens en sus 31 años de historia.

"Jesse nos impresionó (...) Comprende claramente los valores, las altas expectativas y la historia de los Ravens y tiene una gran visión para el futuro", afirmó el propietario, Steve Bisciotti.