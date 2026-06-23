João Fonseca con el hombro tocado a seis días de Wimbledon

El prodigio brasileño João Fonseca (27º del mundo), con molestias en el hombro derecho, fue declarado baja este martes para el ATP 250 de Eastbourne, que comenzó el lunes y sirve de preparación previa sobre césped antes de Wimbledon (29 de junio-12 de julio).

"Después de sentir una ligera molestia en el hombro derecho, mi equipo y yo hemos tomado la decisión, por precaución, de no participar en el torneo de Eastbourne", escribió en Instagram el reciente cuartofinalista de Roland Garros.

"El objetivo es llegar a Wimbledon en la mejor forma posible", añadió el brasileño de 19 años, que había eliminado a Novak Djokovic en París y forma parte de los jóvenes talentos más prometedores del circuito ATP junto al español Rafael Jódar o el checo Jakub Mensik.

Eliminado en su debut en el ATP 500 de Halle a mediados de junio, Fonseca había alcanzado la tercera ronda de Wimbledon en 2025.